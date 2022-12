HS: Suomi halutaan Naton ydinasepolitiikan suunnitteluryhmään

Kyseessä on Naton ydinasepolitiikkaa käsittelevä suunnitteluryhmä Nuclear Planning Group (NPG).

Naton ydinasepolitiikan johtaja Jessica Cox sanoo Helsingin Sanomille, että Nato näkisi Suomen mielellään osallistumassa liittokunnan ydinaseharjoituksiin ja siis ottavan aktiivisen roolin Naton ydinaseita koskevassa toiminnassa.

– Minusta olisi hienoa nähdä Suomen sitoutuvan ja olevan mukana harjoituksissamme – tuovan asevoimansa mukaan ja saavan yhteensopivuuskoulutuksen muiden liittolaisten rinnalla.

Cox sanoo uskovansa, että Suomella on paljon kyvykkyyksiä, jotka olisivat Natolle hyödyllisiä. Hän viittaa esimerkiksi niin sanotun konventionaalisen ilmatuen tärkeyteen Naton ydinasetehtävien yhteydessä.

Tällä tarkoitetaan tukea, jota muiden maiden hävittäjät voivat antaa niiden maiden hävittäjille, jotka on varusteltu kyvyillä kantaa myös ydinaseita.

– Suomen F-35-hankinta tarkoittaa, että heillä on kaikkein kehittynein tavanomainen hävittäjä, kuten useilla muillakin liittolaisilla. Joten minusta olisi uskomattoman hyödyllistä, jos Suomi päättäisi osallistua sillä tavoin, Cox sanoo.

Kaikki Naton jäsenmaat Ranskaa lukuun ottamatta osallistuvat NPG-ryhmään. Myös Suomi on osallistumassa siihen jäseneksi päästyään.

Cox ei odota, että Suomelle tulee pyyntöjä sijoittaa ydinaseita alueelleen. Hän toteaa HS:lle, että ”kyse on Yhdysvaltojen ja ydinaseiden sijoitusmaiden kahdenvälisistä asioista. Yhdysvallat on ollut melko selkeäsanainen sen suhteen, että kyvykkyydet ja niiden sijoituspaikat on aika lailla lyöty lukkoon”.