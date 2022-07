HS: Suomalaiskodit eivät kestä hellettä

Monien kotien sisälämpötila on noussut kesän hellejakson aikana sietämättömän korkeaksi. Helsingin Sanomien haastattelemien asiantuntijoiden mukaan ongelmia selittää se, että suomalaiskoteja ei ole suunniteltu jäähdytys vaan lämmitys edellä.

Suomalaisten kotien paksut seinät pitävät lämmön hyvin sisällä talvella, mutta ne hankaloittavat lämpökuorman poistamista kesäisin. RIL ry:n tekninen johtaja Pekka Talaskiven mukaan myös ikkunat hankaloittavat asuntojen viilentämistä kesäisin.

– Kun kyseessä on pieni asunto ja sen ikkunat osoittavat etelään, aurinko lämmittää asuntoa eikä tehokas tuuletus ole välttämättä mahdollista, Talaskivi sanoo.

Talaskiven mukaan pohjoisen suuntaan avautuvat ikkunat helpottaisivat asunnon viilentämistä kesäisin.

Aalto-yliopiston LVI-tekniikan professori Risto Kososen mukaan asunnon koko tai ikä ei vaikuta ratkaisevasti siihen, miten asunto lämpenee.

– Sellainen hypoteesi on ollut vallalla, että uudet rakennukset lämpenisivät enemmän kuin vanhemmat. Tämä ei kenttämittausten perusteella ole totta. Vaikka uudet rakennukset ovat tiiviimpiä ja lämpöeristetympiä, niissä ikkunoiden aurinkosuoja on parempi verrattuna vanhoihin asuntoihin, joissa on kirkkaat lasit, Kosonen sanoo.

Myös asunnon sijainnilla on Kososen mukaan merkitystä. Muun muassa meren ja viheralueiden läheisyys saattavat hänen mukaansa laskea asunnon lämpötilaa jopa parilla asteella.