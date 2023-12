HS: Puolet suomalaisista varautuisi sotaan lähivuosina

Helsingin Sanomien teettämän gallupin mukaan vastaajista 26 prosenttia sanoi, että ei ole väitteen kanssa samaa eikä eri mieltä, ja noin kymmenen prosenttia vastasi, että ei osaa sanoa.

Suomalaisista vain 13 prosenttia on sitä mieltä, että suomalaisten ei tarvitse varautua lähivuosina sotaan.

Ajatukset sotaan varautumisesta ovat melko samanlaiset iästä ja sukupuolesta riippumatta. Myös eri puolueita kannattavien keskuudessa vastaukset jakautuvat melko samalla tavalla.

Vain vasemmistoliiton kannattajat erottuvat joukosta: heistä noin kolmasosa oli sitä mieltä, että Suomen pitää varautua sotaan.

Eniten väitteen kanssa samaa mieltä olivat kokoomuksen kannattajat, joista 59 prosenttia vastasi, että sotaan tulee varautua.

Helsingin Sanomat kysyi gallupissa myös näkemyksiä Ukrainan sodasta. Kyselyn perusteella suomalaiset eivät laajasti kannata sitä, että lännen pitäisi alkaa suostutella Ukrainaa rauhaan, vaikka se tarkoittaisi, että Ukraina ei pysty saamaan takaisin kaikkia Venäjän siltä valtaamia alueita.

Viidesosa suomalaisista sanoi, että lännen pitäisi toimia näin. Tätä vastustavia on suomalaisissa yli tuplasti enemmän, sillä 43 prosenttia sanoi olevansa eri mieltä.

Kaikkien puolueiden kannattajien joukosta selvästi useampi oli sitä mieltä, että lännen ei pitäisi alkaa suostuttelemaan Ukrainaa rauhaan kuin että näin pitäisi toimia.

Kyselyn perusteella suomalaiset pelkäävät, että jos Ukrainan sota päättyy niin, että Venäjä saa ainakin osa Ukrainalta valtaamistaan alueista, vaarana on, että Venäjä lähivuosina hyökkää johonkin Nato-maahan.

Vastaajista 53 prosenttia kertoi uskovansa näin. Vain 16 prosenttia sanoi olevansa ajatuksen kanssa eri mieltä.

Tutkimuksen on toteuttanut Verian Helsingin Sanomien toimeksiannosta. Aineisto on koottu internetpaneelissa 15.–20. joulukuuta. Tutkimusotos muodostettiin monivaiheisella ositetulla otannalla. Haastattelujen kokonaismäärä on 1 047. Virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan noin 3 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin. Tutkimukseen osallistuneiden joukko edustaa Manner-Suomen 18 vuotta täyttänyttä väestöä.