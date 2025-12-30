HS: Nuoret ampuivat raketteja ihmisiä päin

Noin 30 nuoren porukka on ampunut ilotulitteita ihmisiä päin Helsingin Herttoniemenrannassa. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Ihmisten lisäksi raketteja on ammuttu autoja ja rakennuksia päin.

Helsingin poliisilaitokselta vahvistetaan HS:lle, että hätäkeskukseen on tullut useita ilmoituksia nuorisoporukan toiminnasta. Poliisi on kertomansa mukaan käynyt paikalla puhuttamassa ainakin osaa nuorista ja takavarikoinut heiltä ilotulitteita. Poliisin mukaan kaikki tavoitetut olivat alaikäisiä.

Viranomaisen tiedossa ei ole, että ilotulitteet olisivat aiheuttaneet varsinaista vahinkoa. HS:n haastattelemat asukkaat kertovat olevansa peloissaan nuorisoporukan takia. Osa ei ole uskaltanut ulkoiluttaa lemmikkejään nuorisoporukan takia. Heidän arvionsa mukaan nuoret ovat olleet noin yläkouluikäisiä ja heidän joukossaan on ollut sekä tyttöjä että poikia.

Ilotulitteiden ampuminen on sallittua ainoastaan täysi-ikäisille 31. joulukuuta kello 18 ja 1. tammikuuta kello 02 välisenä aikana. Ilotulitteiden käsittely päihtyneenä on kiellettyä. Suojalasien käyttö on pakollista ilotulitteita ammuttaessa.

Ilotulitteiden väärinkäyttö voi täyttää useita rikosnimikkeitä, kuten järjestysrikkomuksen, räjähdesäännösten rikkomisen tai varomattoman käsittelyn tunnusmerkistön. Rikkomuksista voi seurata sakon lisäksi myös vahingonkorvausvastuu, mikäli ilotulitteiden käytöllä aiheutetaan vahinkoa toisen omaisuudelle tai henkilölle. Kerromme seuraamuksista tarkemmin tässä jutussa.

Ilotulitteiden ampujien on syytä muistaa myös se, että pelastuslaitos on määrännyt erillisiä kieltoalueita useiden kuntien alueella, joilla ilotulitteiden käyttö on kiellettyä myös sallitun uudenvuodenajan (31.12. kello 18.00 – 1.1. kello 02.00) aikana. Esimerkiksi Helsingissä ilotulitteiden ampuminen on kielletty suuressa osassa keskustaa. Ilotulitteiden käyttäjän vastuulla on selvittää paikalliset rajoitukset ennen ilotulitteiden käyttöä.

