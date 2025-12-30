Älä tee näin rakettien kanssa – tai joudut maksamaan tuhansia euroja

Poliisi on saanut hätäkeskuksen kautta useita ilmoituksia ilotulitteiden ampumisesta ennen sallittua ajankohtaa.
Pohjanmaan poliisilaitos muistuttaa tiedotteessa, että ilotulitteiden käyttö on sallittua ainoastaan uudenvuodenaattona 31.12. kello 18.00 – 1.1. kello 02.00, ellei käytössä ole erillistä viranomaisen lupaa. Ilotulitteiden käyttö muuna aikana on kiellettyä, ja poliisi puuttuu havaitsemiinsa rikkomuksiin.
Ihmisten turvallisuus on uuden vuoden juhlinnassa etusijalla. Ilotulitteita käytettäessä on huolehdittava siitä, ettei niiden käyttö aiheuta vaaraa ihmisille, eläimille tai omaisuudelle. Ilotulitteiden ampuminen ihmisten läheisyydessä tai niiden suuntaaminen toisia ihmisiä kohti voi aiheuttaa vakavia vammoja, kuten silmävammoja. Rakennusten läheisyydessä ilotulitteiden käyttö lisää merkittävästi tulipaloriskiä.
Poliisi muistuttaa, että ilotulitteita saa käyttää ja pitää hallussaan vain 18 vuotta täyttänyt henkilö, eikä ilotulitteita saa luovuttaa alaikäisille. Ilotulitteiden käsittely päihtyneenä on kiellettyä. Suojalasien käyttö on pakollista ilotulitteita ammuttaessa.
Huolimattomuus voi käydä kalliiksi
Poliisi valvoo ilotulitteiden käyttöä koko vuodenvaihteen ajan. Rikkomuksiin puututaan tilanteen mukaan, ja seuraamuksina voivat olla esimerkiksi sakot sekä ilotulitteiden haltuunotto ja takavarikointi. Alaikäisiltä ilotulitteet takavarikoidaan aina.
Poliisi muistuttaa, että ilotulitteiden väärinkäyttö voi täyttää useita rikosnimikkeitä, kuten järjestysrikkomuksen, räjähdesäännösten rikkomisen tai varomattoman käsittelyn tunnusmerkistön.
Rikkomuksista voi seurata sakon lisäksi myös vahingonkorvausvastuu, mikäli ilotulitteiden käytöllä aiheutetaan vahinkoa toisen omaisuudelle tai henkilölle. Poliisi painottaa, että ilotulitteiden huolimaton tai määräysten vastainen käyttö voi johtaa merkittäviin taloudellisiin seuraamuksiin.
Lisäksi poliisi korostaa, että pelastuslaitos on määrännyt erillisiä kieltoalueita useiden kuntien alueella, joilla ilotulitteiden käyttö on kiellettyä myös sallitun uudenvuodenajan (31.12. kello 18.00 – 1.1. kello 02.00) aikana. Ilotulitteiden käyttäjän vastuulla on selvittää paikalliset rajoitukset ennen ilotulitteiden käyttöä.