Verkkouutiset

HS: Lakiesitystä määräaikaisuuksista muutetaan

Työministerin mukaan hallitus vastaa huoliin määräaikaisuuksien ketjuttamisesta.
Työministeri Matias Marttinen Helsingissä joulukuussa. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Työministeri Matias Marttinen (kok.) kertoo Helsingin Sanomissa, että hallitus muuttaa esitystään määräaikaisista työsopimuksista.

Uudessa ehdotuksessa ilman perusteltua syytä voisi tehdä vain yhden määräaikaisen työsopimuksen, ei kolmea, kuten alkuperäisessä esityksessä. Määräaikaisuuden kesto voi olla enintään vuoden.

Mainos - sisältö jatkuu alla
Mainos - sisältö jatkuu alla

Lisäksi työntekijän kanssa voisi solmia uuden määräaikaisen työsopimuksen ilman perusteltua syytä vasta, jos henkilö ei ole ollut viiteen vuoteen töissä kyseisellä työnantajalla.

Marttisen mukaan hallituksen ehdottamat muutokset vastaavat huoliin määräaikaisuuksien ketjuttamisen lisääntymisestä ja naisten syrjimisestä.

– Samalla esityksen tavoite pysyy voimassa. Yrittäjä voi tarjota vaikka yhden työpaikan lisää nuorelle, jotta nuoremme saavat enemmän työmahdollisuuksia, ministeri sanoo.

Mainos