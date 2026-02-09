HS: Jumalan sanaa julistanut jengi levitti alfa-pvp:tä syrjäkylillä

Jumalan sanaa julistaneen huumeliiga levitti vuosina 2023–2025 alfa-pvp:tä eli peukkua laajasti eteläisen Pirkanmaan pikkukuntiin, kertoo Helsingin Sanomat.
Monet jäivät koukkuun. Punkalaitumen, Huittisten ja Sastamalan jätevesissä mitattiin HS:n mukaan alkuvuonna 2024 hetkellisesti jopa enemmän peukkua kuin Oulussa, Turussa tai Porissa. Aineen käyttö oli siis Suomen kärkeä.
Liigan päätekijä, vesilahtelainen Susanna Sjöblom-Vuorinen tuomittiin yli 12 vuoden vankeuteen raskaista huumausainerikoksista. Lisäksi kuusi muuta henkilöä sai vuosien tuomiot.
Laajaa huumekauppaa pyöritettiin Vesilahdella sijaitsevasta talosta käsin. Samasta paikasta johdettiin myös hengellis-humanitaarista yhdistystä nimeltä Sana ristissä. Se perustettiin vuonna 2005 auttamaan vähäosaisia ja vankilasta vapautuvia sekä julistamaan Jumalan sanaa.
Yhdistyksen on HS:n mukaan perustanut entinen vanki Sami Urvikko, joka kääntyi aikoinaan uskoon ja alkoi evankelioida. Alkuvuonna 2024 yhdistys siirtyi yllättäen Susanna Sjöblom-Vuorisen nimiin. Poliisin esitutkinnan mukaan Sjöblom-Vuorinen käytti kristillistä yhdistystä huumekaupan rahanpesuun. Huumelasteja myös kuljetettiin yhdistyksen nimissä olleella autolla.
Yhdistyksen perustaja Sami Urvikko kiistää HS:lle kaiken laittoman toiminnan, vaikka poliisin esitutkintapöytäkirjojen mukaan hänen tililtään siirrettiin yli 5 400 euroa Susanna Sjöblom-Vuorisen liettualaiselle pankkitilille syyskuun 2023 ja elokuun 2024 välisenä aikana.
Alfa-pvp:n leviäminen näkyi nopeasti kylien arjessa. Asukkaat kertovat HS:lle öisin liikkuvista oudoista ihmisistä, kilvettömistä autoista, selittämättömistä ojaanajoista ja sekavasti käyttäytyvistä ihmisistä. Samalla omaisuusrikokset lisääntyivät, kun pihoilta katosi polttoöljyä, ruohonleikkureita ja käyttötavaraa. Lisäksi rakennuksiin tehtiin aiempaa enemmän murtoja. Vesilahdella rikosten määrä lähes kaksinkertaistui vuosien 2022 ja 2024 välillä.