HS: Jumalan sanaa julistanut jengi levitti alfa-pvp:tä syrjäkylillä

Jumalan sanaa julistaneen huumeliiga levitti vuosina 2023–2025 alfa-pvp:tä eli peukkua laajasti eteläisen Pirkanmaan pikkukuntiin, kertoo Helsingin Sanomat.

Monet jäivät koukkuun. Punkalaitumen, Huittisten ja Sastamalan jätevesissä mitattiin HS:n mukaan alkuvuonna 2024 hetkellisesti jopa enemmän peukkua kuin Oulussa, Turussa tai Porissa. Aineen käyttö oli siis Suomen kärkeä.

Liigan päätekijä, vesilahtelainen Susanna Sjöblom-Vuorinen tuomittiin yli 12 vuoden vankeuteen raskaista huumausainerikoksista. Lisäksi kuusi muuta henkilöä sai vuosien tuomiot.

Laajaa huumekauppaa pyöritettiin Vesilahdella sijaitsevasta talosta käsin. Samasta paikasta johdettiin myös hengellis-humanitaarista yhdistystä nimeltä Sana ristissä. Se perustettiin vuonna 2005 auttamaan vähäosaisia ja vankilasta vapautuvia sekä julistamaan Jumalan sanaa.

Yhdistyksen on HS:n mukaan perustanut entinen vanki Sami Urvikko, joka kääntyi aikoinaan uskoon ja alkoi evankelioida. Alkuvuonna 2024 yhdistys siirtyi yllättäen Susanna Sjöblom-Vuorisen nimiin. Poliisin esitutkinnan mukaan Sjöblom-Vuorinen käytti kristillistä yhdistystä huumekaupan rahanpesuun. Huumelasteja myös kuljetettiin yhdistyksen nimissä olleella autolla.

Yhdistyksen perustaja Sami Urvikko kiistää HS:lle kaiken laittoman toiminnan, vaikka poliisin esitutkintapöytäkirjojen mukaan hänen tililtään siirrettiin yli 5 400 euroa Susanna Sjöblom-Vuorisen liettualaiselle pankkitilille syyskuun 2023 ja elokuun 2024 välisenä aikana.

Alfa-pvp:n leviäminen näkyi nopeasti kylien arjessa. Asukkaat kertovat HS:lle öisin liikkuvista oudoista ihmisistä, kilvettömistä autoista, selittämättömistä ojaanajoista ja sekavasti käyttäytyvistä ihmisistä. Samalla omaisuusrikokset lisääntyivät, kun pihoilta katosi polttoöljyä, ruohon­leikkureita ja käyttötavaraa. Lisäksi rakennuksiin tehtiin aiempaa enemmän murtoja. Vesilahdella rikosten määrä lähes kaksinkertaistui vuosien 2022 ja 2024 välillä.