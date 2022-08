HS: Fennovoiman ja Rosatomin miljardiriidan käräjöinti alkoi

Fennovoiman toimitusjohtaja Joachim Specht kertoo Helsingin Sanomille, että yhtiö on aloittanut välimiesmenettelyn venäläistä Rosatomia vastaan.

Kiistakysymyksiä on useita, niistä keskeisenä 800 miljoonan euron ennakkomaksu, jonka Fennovoima on tehnyt Rosatomin suomalaiselle tytäryhtiölle Raos Projectille. Fennovoima katsoo, että Raosin kuuluu palauttaa maksu. Fennovoimalla on myös muita vaateita.

– Kaikkiaan vaatimukset ovat tällä hetkellä alle kaksi miljardia euroa, Specht sanoo HS:lle.

Myös Rosatom on uhannut Fennovoimaa oikeustoimilla, sillä se katsoo, ettei Fennovoimalla ollut perusteita irtisanoa laitostoimitussopimusta. Specht kertoo, ettei Rosatom vielä ole aloittanut virallista prosessia, mutta pitää sellaisen alkamista ”hyvin todennäköisenä”.

Yhtiöillä on siis edessään todennäköisesti pitkä oikeusriita, jossa rahalliset riskit mitataan miljardeissa euroissa.

Fennovoima irtisanoi sopimuksen Rosatomin kanssa huhtikuun lopussa, kaksi kuukautta sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Yhtiön mukaan syy sopimuksen irtisanomiseen ei kuitenkaan ollut sota, vaan Rosatomin ongelmat ja toistuvat viivästykset.

– Sillä (päätöksellä) ei ollut mitään tekemistä sodan kanssa. Sota vain pahensi asioita, Specht sanoo.

Rosatom pitää viivästyksiä tekosyynä ja katsoo, että Fennovoiman irtisanomispäätös oli läpensä poliittinen.