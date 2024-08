HS: Entinen Hartwall-areena lähellä konkurssia

Helsinki-halli eli entinen Hartwall-areena on lähellä konkurssia, Helsingin Sanomat kertoo. Urheiluareenaa hallinnoiva Helsinki Halli Oy on HS:n selvityksen mukaan maksukyvytön.

Maksamattomia laskuja on niin paljon, että usea päävelkoja voisi hakea yhtiötä jo konkurssiin. Selvityksen mukaan maksamattomia laskuja on arviolta satoja tuhansia euroja.

Yksi velkojista on Helsingin kaupunki, jolla on maanvuokrasta kertynyt noin 106 000 euron lasku viivästyskorkoineen perinnässä. Helenin kaukolämpölasku on selvityksen mukaan erääntynyt niin, että hallista on jo katkaistu kaukolämpö.

Mikäli yritys ajautuisi konkurssiin, HS:n mukaan se mahdollistaisi toisen pattitilanteen aukeamisen. Silloin halli ja halliyhtiö lakkaisivat olemasta pakotteiden alla olevien venäläisten pääomistajien Gennadi Timtšenkon ja Rotenbergien suvun omistuksessa.

Venäläisomistajat voisivat kuitenkin vastustaa konkurssia, mikä tarkoittaisi asiasta riitelyä mahdollisesti korkeimpaan oikeuteen asti.