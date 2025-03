HS: Business Finlandin työntekijät syyttävät UM:n edustajaa uhkailusta

Business Finlandin (BF) henkilöstön edustajat lähettivät viime perjantaina Petteri Orpon (kok.) hallitukselle kirjeen, jossa he syyttävät ulkoministeriön edustajaa uhkailusta, kertoo kirjeen haltuunsa saanut Helsingin Sanomat.

Hallitus haluaa tehostaa vienninedistämistä hankkeellaan, jossa Business Finlandin ulkomaanverkosto yhdistetään ulkoministeriöön. Tämä herättää henkilöstössä vahvaa vastustusta. Kirjeen mukaan ulkoministeriö järjesti 11. maaliskuuta virtuaalisen tiedotustilaisuuden, johon oli kutsuttu noin 200 Business Finlandin työntekijää.

– Tilaisuuden vihamielinen sävy ja valheelliset väittämät eivät olleet Suomessa totutun viranomaisviestinnän, tapojen ja arvojen mukaisia, HS siteeraa kirjettä.

Kirjeessä nostetaan esille varsinkin ulkoministeriön integraatiojohtaja Juha Pyykön puhe, joka koettiin uhkailevaksi ja se ”herätti suurta järkytystä ja huolta Business Finlandin henkilöstössä”.

Pyykön esityksessä koettiin uhkauksena erityisesti lause ”BF personnel and customers will feel the consequences” (BF:n henkilöstö ja asiakkaat tulevat kokemaan seuraukset). Pyykkö ei kirjeen mukaan selventänyt, mitä seurauksia henkilöstölle ja asiakkaille on tulossa.

Pyykön kerrotaan tuoneen esityksessään toistuvasti ja tarpeettomasti esille ulkoministeriön ja Business Finlandin välisiä ristiriitoja ja moittineen Business Finlandia.

– Uhkakuvien maalaaminen henkilöstölle ja viittaaminen siihen, että Business Finlandin johdon ”yhteistyökyvyttömyys” saattaa johtaa ”seuraamuksiin BF:n henkilöstölle”, on selkeää uhkailua ja pelottelua, kirjeessä todetaan.

Ulkoministeriön viestinnästä kerrotaan HS:lle, että ministeriö on vastannut suoraan henkilöstön edustajille. HS:n tietojen mukaan ulkoministeriön virkamiesjohto pahoitteli vastauksessaan BF:n henkilöstölle tilaisuuden epäonnistunutta sävyä.