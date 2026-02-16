HS: Autokaupassa on nyt erikoinen tilanne

Pienet autoliikkeet pysyvät nyt pinnalla halpojen käytettyjen autojen myynnillä, kertoo Helsingin Sanomat. Ostajat etsivät autoliikeyrittäjä Markus Lehtosen mukaan muutaman tonnin autoja.

– Tosi yleinen hintaluokka autoissa on 5000 euroa. Osa hakee tonnin, kahden tai kolmen tonnin autoa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Lehtonen muistuttaa, että 3000 eurolla ei kuitenkaan saa mitään täydellistä.

– Joko kilometrejä on paljon tai sitten on muita puutteita, Lehtonen kertoo.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kova kysyntä on johtanut hintojen nousuun edullisimmissa hintaluokissa.

– 3000–6000 euron bensa-auto farmariautomaattina menee muutamassa päivässä. Ihmisillä ei ole nyt rahaa laittaa autoihin. Auto, joka maksoi ennen tonnin, maksaa nyt 2000 euroa, kuvaa Lehtonen.

Lehtosen mukaan eniten myydään Toyota- ja yleensäkin japanilaisia merkkejä, samoin korealaisia. Hintansa pitävät hyvin Mersu, BMW ja Volvo.