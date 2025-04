Hornetit harjoittelivat Ruotsin ja Ranskan hävittäjien kanssa

Ilmavoimat osallistui viime viikolla Cross Border Training -lentokierroksiin Pohjois-Ruotsissa yhdessä Ruotsin ja Ranskan ilmavoimien kanssa.

Ilmavoimat on julkaissut X-tilillään kuvia (jutun alla), joissa hävittäjät lentävät muodostelmassa.

Naton ilmavoimajohtoporras (NATO Allied Air Command, AIRCOM) kertoo sosiaalisessa mediassa, kuinka suomalaiset, ranskalaiset ja ruotsalaiset hävittäjät osoittivat liittolaisten integraatiota ja yhteistyötä Ranskan ilma- ja avaruusvoimien PEGASE 25 -harjoituksessa Ruotsissa.

– Tämä Agile Combat Employment (ACE) -harjoitus tarjoaa realistista koulutusta Nato-liittolaisille yhteistoimintakyvyn parantamiseksi monimutkaisessa operatiivisessa ympäristössä.

Myös Lapin lennosto isännöi kolmen Ranskan ilma- ja avaruusvoimien Mirage 2000 -hävittäjän tukeutumista Rovaniemelle 22.‒30.4.2025 välisenä aikana.

Mirage 2000 -hävittäjät toteuttavat vierailun aikana lentotoimintaa Rovaniemen tukikohdasta. Ranskalaisen osaston tukeutuminen Rovaniemelle on osa Suomen ja Ranskan kahdenvälistä puolustusyhteistyötä Nato-liittolaisina.

🇫🇮🇫🇷and 🇸🇪 jets demonstrate allied integration and collaboration during PEGASE 25

This Agile Combat Employment (ACE) exercise provides realistic training for #NATO Allies to further enhance interoperability in a complex operational environment pic.twitter.com/LlPVGOhNMs

— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) April 28, 2025