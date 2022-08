Hoitajamitoituksen lykkäystä harkitaan – ”Järki näyttää voittavan”

Keskustan kansanedustaja Joonas Könttä on tyytyväinen perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénin (sd.) ilmoitukseen siitä, että hallitus tulee keskustelemaan hoitajamitoituksen noston lykkäämisestä.

– Siitä neuvotellaan hallituspuolueiden kesken ja me ymmärrämme kyllä, että on ihan järkiperusteita sille siirrolle, mutta me emme ole valmiit siihen, että 0,7:n päälle vedettäisiin henkselit ylle ja tyydyttäisiin nolla kuutoseen tai vedettäisiin kokonaan mitoitukset pois, Lindén luonnehti puolueensa SDP:n linjaa MTV:n haastattelussa lauantaina.

Hallituksen tavoitteena on hoitajamitoituksen nostaminen 0,7:ään, mutta tavoitteen toteutumisesta on käyty julkisuudessa keskustelua hoitajapulan takia. Aikaisemmin etenkin hallituspuolue keskustan riveistä on esitetty hoitajamitoituksen noston lykkäämistä.

Twitterissä Könttä pitää lykkäämistä järkevänä ratkaisuna.

– Järki näyttää voittavan. Hyvä. Onneksi asiasta alettiin keskustelemaan realistisesti.