Ministeri MTV:lle: Hallituksen on syytä varautua uuteen tautiaaltoon

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) mukaan hallituksen on jo nyt hyvä valmistella lakipykäliä koronaviruksen uuden tautiaallon varalta.

Lindén kommentoi asiaa MTV:n Uutisextrassa.

– Jos sellainen tautiaalto tulee, niin sitten olisimme ilman aseita, jos meillä ei ole niitä pykäliä siellä. Mutta olen huomannut, että on aika laajalle levinnyt sellainen ajattelu, että niin paljon pelätään niitä rajoituksia, että ajatellaan että turvallisinta olisi, ettei ole niitä pykäliä niin sitten ei voi tulla niitä rajoituksiakaan, ministeri sanoi.

Lääkäritaustainen Lindén toimii puoluetoverinsa Krista Kiurun sijaisena tämän vanhempainvapaan ajan. Omien sanojensa mukaan Lindén jatkaa ministerinä ainakin vielä syyskuun ajan.

Hallitus aikoo myös keskustella 0,7:n hoitajamitoituksen aloitusajan siirtämisestä, Lindén kertoi haastattelussa. Hoitajamitoituksen toteutumisesta on käyty julkisuudessa keskustelua hoitajapulan takia, ja etenkin hallituspuolue keskustan riveistä on esitetty hoitajamitoituksen noston lykkäämistä.

– Siitä neuvotellaan hallituspuolueiden kesken ja me ymmärrämme kyllä, että on ihan järkiperusteita sille siirrolle, mutta me emme ole valmiit siihen, että 0,7:n päälle vedettäisiin henkselit ylle ja tyydyttäisiin nolla kuutoseen tai vedettäisiin kokonaan mitoitukset pois, ministeri avasi puolueensa linjaa.