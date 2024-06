Historioitsija: Venäjällä on fasistisen maan heikkoudet

Nyky-Venäjä on puhdas diktatuuri ja fasistinen sellainen, kirjoittaa ruotsalainen historioitsija, Ruotsin akatemian jäsen Peter Englund Dagens Nyheterin julkaisemassa esseessä. Lukuisia kirjoja muun muassa sotahistoriasta kirjoittanut Englund on Ruotsin kuuluisimpia ja palkituimpia historioitsijoita.

Englundin mukaan Vladimir Putin on Ukrainan sodan varjolla muuttanut Venäjän ”puhtaaksi ja raa’aksi” diktatuuriksi, jossa minkäänlaista oppositiota ei suvaita. Neuvostoliitossakin toisinajattelijoita kohdeltiin 1960-70- ja 80-luvuilla paremmin kuin Putinin Venäjällä, Englund kirjoittaa. Nyky-Venäjää tuo Englundin mukaan mieleen Josef Stalinin valtakauden, jolloin maassa vallitsi ”totalitaarinen lainsuojattomuus” eikä mikään suojellut kansalaisia valtaapitävien vainolta.

Stalin onkin viime vuosina noussut venäläisen historiankirjoituksen suureksi sankariksi, jonka rikoksista kuuluu vaieta, Englund huomauttaa.

Venäjä on historioitsijan mukaan muuttumassa toisentyyppiseksi valtioksi. Helmikuuta 2022 edeltävään aikaan ei ole paluuta missään, mutta etenkään ei Venäjällä. Maa on siirtymässä ”ikuiseen sotatilaan”, niin taloudellisesti, aatteellisesti kuin henkisestikin, Englund kirjoittaa.

Esseessään Englund pohtii pitkään kysymystä siitä, pitäisikö Putinin Venäjää luonnehtia fasistiseksi valtioksi. Historioitsija antaa kysymykseen myönteisen vastaukseen.

– Se, että Venäjästä on kehittymässä fasistinen valtio, on vakava asia. Ei vähiten heille, jotka ovat tällä hetkellä maan sodanhimon kohteena: ukrainalaisille. Mutta myös meille lännessä, jotka Venäjä on julistanut päävihollisekseen.

Vaikka fasistiset valtiot voivat olla tehokkaita, autoritaarisia ja aggressiivisia, ovat ne Englundin mukaan kuitenkaan myös sokeita vastustajiensa vahvuuksille. Demokratioiden hitaus on diktatuurien silmissä heikkoutta, mutta fasistiset diktatuurit joutuvat ennemmin tai myöhemmin kamppailemaan omien sisäisten ongelmiensa kanssa. Diktatuureissa palkitaan esimerkiksi pätevyyden sijasta uskollisuudesta, Englund huomauttaa.

Fasistinen maa on vaarallinen, mutta sillä on myös merkittävät heikkoutensa, Englund kirjoittaa. Juuri tästä syystä tosipaikan tullen vahvoilla demokratioilla on hänestä mahdollisuus pysäyttää Venäjä Ukrainassa, ”mutta helppoa se ei tule olemaan”.