Historioitsija Israelin vastaiskuista: Neutraloineet lännen vihollisia enemmän kuin Nato, CIA ja Interpol yhteensä

Kun Gazaa hallitseva terroristijärjestö Hamas teki verisen hyökkäyksen Israeliin lokakuussa 2023, Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun uran arvioitiin olevan ohi. Toisin kuitenkin kävi, kirjoittaa amerikkalainen sotahistorioitsija Victor Davis Hanson.

Hamasin johtajat on Hansonin mukaan käytännössä likvidoitu ja sen terroristiprikaatit ovat hajallaan ja tunnelit on tuhottu. Samaan aikaan tyytymättömyys Hamasin eliittiä kohtaan on kasvanut palestiinalaisalueilla.

Israel onnistui Hansonin mukaan myös iskussa äärijärjestö Hizbollahia vastaan, kun hakulaitteet ja radiopuhelimet peukaloitiin.

– Ja kun ne vihdoin räjähtävät, ne haavoittivat tai tappoivat muutamissa sekunneissa sen (Hizbollahin) johtavaa porrasta ja paljastivat terroristit Libanonin väestöstä sekä heidän strategiset sijaintinsa kuoleman hetkellä.

– Samoin räjähtävät hakulaitteet ja radiopuhelimet eivät vain tuhonneet Hizbollahia vaan myös nöyryyttivät – ja tekivät siitä makaaberin maailmanlaajuisen pilan.

Iranin ohjusiskuihin Israel on vastannut Hansonin mukaan tehokkaasti ja kohdentanut ne esimerkiksi ohjusten varastoihin ja laukaisupaikkoihin. Näin Israel on hänen mukaansa kostanut Iranille voimalla ja tavalla, joka on toistaiseksi vaatinut vain vähän ihmishenkiä ja mikä ei ole johtanut alueelliseen sotaan.

– Netanjahun kostokiertueen surrealistinen puoli on se, että hän on tehnyt enemmän eurooppalaisten ja amerikkalaisten vihollisten – joilla on vuosikymmenten ajalta länsimaisten verta käsissään – neutralisoimiseksi kuin Nato, CIA, FBI ja Interpol yhteensä, ja silti hän on saanut useammin nuhteita kuin kiitosta, Hanson kirjoittaa.

