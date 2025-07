Hirviötankki lähestyi etulinjaa – droonit iskivät

Ukrainan kansalliskaartin presidentillinen Burevii-prikaati on julkaissut videon venäläisen ”kilpikonnatankin” tuhoamisesta rintamalla.

Kyseessä on panssarivaunu, jonka päälle on asennettu metallilevyjä, häkkejä ja jopa liukuhihnoja lennokkien luoman uhkan vuoksi. Ulomman suojakerroksen tarkoitus on ottaa vastaan FPV-räjähdedroonien osumia ja parantaa tankin selviytymismahdollisuuksia.

Venäjän puolustusministeriön propagandassa joidenkin ”hirviötankkien” väitetään kestäneen jopa sadan räjähdelennokin osumat. Lisäpanssarointi heikentää näkyvyyttä vaunujen sisältä, mutta niitä voidaan silti käyttää miinanraivaukseen ja jalkaväkirynnäköiden tukemiseen.

Kattavatkaan droonisuojat eivät välttämättä auta. Ukrainalaisyksikön julkaisemalla videolla näkyy, kuinka FPV-drooni lentää sisään avonaisesta kohdasta ja tuhoaa vaunun. Venäläistankki syttyi tuleen ja jäi liekehtimään taitselukentälle.

Osa panssarivaunuista on osoittautunut yllättävän kestäviksi. Ukrainan 28. mekanisoitu prikaati kertoi aiemmin taistelusta, jossa ”kokonaisilta bunkkereilta” näyttävät venäläistankit ilmestyivät etulinjaan.

Vaunun sanottiin myös muistuttavan lattiamoppia. Sen pysäyttäminen vaati peräti 60 FPV-droonia, koska sen heikon kohdan löytäminen oli vaikeaa.

The warriors from the Burevii Brigade detected and destroyed a russian 'turtle' tank, which tried to attack our positions. pic.twitter.com/GV5RAZn27T

— Defense of Ukraine (@DefenceU) July 19, 2025