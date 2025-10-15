Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Hirvi kuvituskuvassa. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Hirvet ovat nyt liikkeellä, varoitus liikenteeseen

Riistakeskuksen mukaan nyt on aika hellätä kaasujalkaa.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Syksyn pimeys ja hirvieläinten kiima-aika lisäävät liikenneonnettomuuksien riskiä, Suomen riistakeskus muistuttaa.

Loka–marraskuussa hirvet, peurat ja kauriit liikkuvat runsaasti, ja juuri aamu- ja iltahämärä osuvat vilkkaimpaan työmatkaliikenteeseen. Riistakeskuksen mukaan onkin aika hellätä kaasujalkaa ja siirtää katsetta pientareille.

Soita aina hätänumeroon 112, jos kolaroit hirvieläimen, villisian tai suurpedon kanssa. Kolaripaikan merkitseminen auttaa suurriistavirka-avun (SRVA) loukkaantuneen eläimen jäljille.

Artikkeli jatkuu kainalojutun jälkeen.

Hirvieläinkolarin sattuessa:

1. Huolehdi loukkaantuneista.

2. Estä lisäonnettomuudet ja varoita muuta liikennettä varoituskolmiolla.

3. Soita 112.

4. Merkitse onnettomuuspaikka. Laita merkki kohtaan, josta loukkaantunut eläin poistui maastoon.

Lähde: Suomen riistakeskus

– Tarkka tieto onnettomuuspaikasta on kolariin joutuneen eläimen kohtalon selvittämisen kannalta tärkeää. Kolaripaikan voi merkitä riista.fi -sivuilta tulostettavalla riistaonnettomuusmerkillä tai muulla autosta löytyvällä, riistasuunnittelija Reima Laaja Suomen riistakeskuksesta sanoo tiedotteessa.

SRVA on riistanhoitoyhdistysten ylläpitämä organisaatio, joka välittää poliisille metsästäjien virka-apua suurriistakonflikteissa. Tavallisimpia SRVA-tehtäviä ovat kolareissa loukkaantuneiden hirvieläinten, suurpetojen ja villisikojen jäljestäminen sekä suurpetojen karkotukset taajaan asutulta alueelta.

Toiminta perustuu poliisin ja riistanhoitoyhdistysten välisiin sopimuksiin sekä riistahallintolakiin. Hälytysjärjestelmä käynnistyy poliisin antamalla virka-apupyynnöllä. Mukana olevat metsästäjät, koiranohjaajat ja metsästysseurat toimivat vapaaehtoispohjalta.

Virka-apupyynnön jälkeen tapahtuvaan käytännön jäljestys- ja karkotustoimintaan on kukin riistanhoitoyhdistys luonut omat toimintamallinsa ja verkostonsa. Organisaation käytännön toimijoita ovat kokeneet suurriistan metsästäjät sekä koulutetut koiranohjaajat ja koirat.

Poimintoja videosisällöistämme
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)