Hirvet ovat nyt liikkeellä, varoitus liikenteeseen

Syksyn pimeys ja hirvieläinten kiima-aika lisäävät liikenneonnettomuuksien riskiä, Suomen riistakeskus muistuttaa.

Loka–marraskuussa hirvet, peurat ja kauriit liikkuvat runsaasti, ja juuri aamu- ja iltahämärä osuvat vilkkaimpaan työmatkaliikenteeseen. Riistakeskuksen mukaan onkin aika hellätä kaasujalkaa ja siirtää katsetta pientareille.

Soita aina hätänumeroon 112, jos kolaroit hirvieläimen, villisian tai suurpedon kanssa. Kolaripaikan merkitseminen auttaa suurriistavirka-avun (SRVA) loukkaantuneen eläimen jäljille.

Hirvieläinkolarin sattuessa: 1. Huolehdi loukkaantuneista. 2. Estä lisäonnettomuudet ja varoita muuta liikennettä varoituskolmiolla. 3. Soita 112. 4. Merkitse onnettomuuspaikka. Laita merkki kohtaan, josta loukkaantunut eläin poistui maastoon. Lähde: Suomen riistakeskus

– Tarkka tieto onnettomuuspaikasta on kolariin joutuneen eläimen kohtalon selvittämisen kannalta tärkeää. Kolaripaikan voi merkitä riista.fi -sivuilta tulostettavalla riistaonnettomuusmerkillä tai muulla autosta löytyvällä, riistasuunnittelija Reima Laaja Suomen riistakeskuksesta sanoo tiedotteessa.

SRVA on riistanhoitoyhdistysten ylläpitämä organisaatio, joka välittää poliisille metsästäjien virka-apua suurriistakonflikteissa. Tavallisimpia SRVA-tehtäviä ovat kolareissa loukkaantuneiden hirvieläinten, suurpetojen ja villisikojen jäljestäminen sekä suurpetojen karkotukset taajaan asutulta alueelta.

Toiminta perustuu poliisin ja riistanhoitoyhdistysten välisiin sopimuksiin sekä riistahallintolakiin. Hälytysjärjestelmä käynnistyy poliisin antamalla virka-apupyynnöllä. Mukana olevat metsästäjät, koiranohjaajat ja metsästysseurat toimivat vapaaehtoispohjalta.

Virka-apupyynnön jälkeen tapahtuvaan käytännön jäljestys- ja karkotustoimintaan on kukin riistanhoitoyhdistys luonut omat toimintamallinsa ja verkostonsa. Organisaation käytännön toimijoita ovat kokeneet suurriistan metsästäjät sekä koulutetut koiranohjaajat ja koirat.