Hintapaineissa kärsivä HSL osti tv-sarjan – ”Seuraavaksi kerrotaan, ettei mistään voi säästää”

Helsingin seudun liikenne on tilannut ohjaaja Tiina Lymiltä televisiosarjan, jossa pääosaa näyttelee Carl-Christian Rundman.
Kaupallinen satsaus viisiosaiseen minisarjaan voi hämmentää, sillä HSL on kertonut aikovansa korottaa pääkaupunkiseudulla lipun hintoja keskimäärin 6,4 prosenttia vuosittain 2026–2028.
Tämä nostaisi esimerkiksi 30 vuorokauden AB-lipun hinnan liki 90 euroon. Vasemmistoliitto ja vihreät ovat Helsingissä siksi vaatineet HSL:lle maksetun kuntaosuuden korottamista.
– Posti hoiti puutarhoja, Yle ”kirittää” muita mediataloja, Verohallinto tekee meemikontsaa someen ja HSL tuottaa televisiosarjaa, kommentoi espoolainen kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.).
Posti kertoi vuonna 2016 postinjakajien tarjoavan ruohonleikkuupalvelua, mutta kokeilu loppui lyhyeen.
– Seuraavaksi sosiaalivaltion portinvartijat kertovat, ettei mistään voi säästää tai hyvinvointiyhteiskunta kuolee. Huoh, Sammallahti jatkaa.
LinkedIn-alustalla HSL:n brändi- markkinointipäällikkö Anu Koskinen perustelee, miksi HSL käyttää rahaa draamasarjaan, eikä perinteiseen mainontaan. Hänen mukaansa sarja on vaikuttamisen väline.
– Sen kohderyhmä on vaikeasti tavoitettava: autoilevat, arjessaan kiireiset pääkaupunkiseutulaiset. Heihin ei tehoa perinteinen kampanja, mutta tarina voi päästä sinne, mihin mainos ei yllä, Koskinen kertoo.
Sarjan ensimmäisessä jaksossa pankkiirimies (Rundman) joutuu turvautumaan julkisiin, kun hänen korttinsa on kuivumassa ja tilattu taksi ei tule. Sarjaa esitetään muun muassa Ruudussa.
