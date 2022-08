Ukrainan hyökkäyksen Hersonissa sanotaan alkaneen

The Kyiv Postin tviitin mukaan Ukrainan armeija on murtanut Venäjän ensimmäisen puolustuslinjan Hersonissa.

– Tilanne väliaikaisesti miehitetyllä Hersonin alueella on erittäin vaikea. HIMARSit tuhosivat melkein kaikki suuret sillat. Ukrainan mukaan vain jalankulkutiet ovat jäljellä, Kahhovkan operatiivisen ryhmän raportissa sanotaan, Ukrinform kertoo.

– Venäjän armeija on siten katkaistu Krimin alueelta. Ukrainalle tämä on loistava mahdollisuus saada takaisin valloitettuja alueita, raportissa todetaan.

Ukrainan armeija on aiheuttanut tulituksellaan jatkuvasti vaikeuksia ja vahinkoja kulkureiteille sekä venäläiselle miehistölle että kalustolle Hersonin alueella.

Ukrainan joukot iskivät maanantaiyönä Hersonissa myös Venäjän sotilastukikohtaan.

