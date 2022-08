HIMARS-iskuista jättitappiot: Sadan hyökkääjän sotilaan kerrotaan kuolleen

Ukrainan kerrotaan tehneen sunnuntaina yöllä useita onnistuneita iskuja venäläisjoukkoja vastaan Melitopolissa.

Kaupungin pormestari Ivan Fedorovin sosiaalisessa mediassa jakamien tietojen mukaan iskuissa menehtyi noin sata hyökkääjän sotilasta. Iskujen kerrotaan tuhonneen myös runsaasti kalustoa.

Esimerkiksi Ukrainska Pravda on jakanut Twitterissä alla näkyvän videon, jonka kerrotaan näyttävän yön iskuja.

Ivan Fedorov kertoo Venäjän siirtäneen viime viikolla merkittävän osan ilmapuolustusjärjestelmistään Melitopolista Hersonin alueelle. Siellä odotetaan merkittävää Ukrainan vastahyökkäystä. Pormestarin mukaan Venäjä ei kykene enää puolustautumaan HIMARS-iskuilta Melitopolissa. Hän arvioi tämän mahdollistavan Ukrainan vastahyökkäyksiä sielläkin.

According to Fedorov, around 100 Russian soldiers were killed and a variety of military equipment was destroyed.

#Melitopol, in temporarily russian-occupied part of #Ukraine was suddenly put on 💥@HIMARStime in the middle of the night.

Locals cheer for precision strikes and russian ammunition getting evaporated.#Ukraine #russiaUkraineWar #russiaInvadedUkraine pic.twitter.com/zRElo9Pp6R

— Walter Report 🇺🇦 (@walter_report) August 8, 2022