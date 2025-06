HIMARS-isku teki rumaa jälkeä: Venäjän saattue tuhottiin

Ukrainan kerrotaan tehneen täsmäiskun venäläisjoukkojen huoltoa vastaan Donetskin alueella.

Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella hyökkäyksen kohteena olisi ollut ajoneuvosaattue Makijivkan kaupungin ulkopuolella.

Defence Blog -sivuston mukaan Ukrainan tiedustelujoukot olivat tunnistaneet huoltosaattueen ja maalittaneet sen, minkä jälkeen saattuetta vastaan iskettiin amerikkalaisvalmisteisella HIMARS-raketinheittimellä. Kalusto- ja miestappiot arvioidaan suuriksi.

Useat paikalliset asukkaat ovat kertoneet sotaa seuraavien Telegram-ryhmien mukaan ainakin 20 sotilaan kuolleen. Tämän lisäksi tuhoutui useita asevoimien kuorma-autoja ja busseja.

Paikan päällä venäläisten sotilaiden kuvaamassa videossa näkyy valtava savupatsas sekä useita tuhoutuneita ja sirpaleiden lävistämiä sotilasajoneuvoja.

Makijivka on Donetskin ulkopuolella sijaitsema teollisuusvoittoinen taajama, joka on Venäjälle tärkeä huollon solmukohta.

Ukrainian forces struck four buses and a military Kamaz with HIMARS near occupied Makiivka, carrying Russian fighters. Over 20 killed, many wounded, per reports. pic.twitter.com/XqC4YsooyW

— WarTranslated (@wartranslated) June 13, 2025