Hiekkasäkit suojaavat syntyviä lapsia Kiovassa ”idän pahuudelta”

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa lapset syntyvät olosuhteissa, joissa ikkunoiden eteen kasatut hiekkasäkit suojaavat heitä Venäjän iskuilta, Ukrainan puolustusministeriö kertoo Twitterissä.

Ministeriö on julkaissut kuvan vastasyntyneestä lapsesta. Kuvassa on havaittavissa, kuinka huoneen ikkunat on peitetty hiekkasäkkikasoilla.

– Tällaisissa olosuhteissa Kiovassa lapset syntyvät: paljon rakkautta ja hiekkasäkkejä ikkunoissa suojelemassa heitä idän pahalta, puolustusministeriö tviittaa.

These are the conditions in which children are born in Kyiv: with lots of love and sandbags in the windows to protect them from the evil from the east.

