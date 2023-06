Hersonin kaupunki veden alla – videot näyttävät järkyttävän tuhon

Sosiaalisessa mediassa aamulla 7. kesäkuuta julkaistut videot näyttävät vedenpaisumuksen saapuneen Hersonin esikaupunkialueelle.

Kuten ISW-ajatushautomo on ilmaissut, ”todisteiden punnitsemisen, järkeilyn ja retoriikan perusteella on pääteltävissä, että venäläiset tarkoituksella tuhosivat padon” päästäen Kahovkan tekojärven vesimassat Hersonin suistoon. ISW ennusti venäläisten räjäyttävän padon jo lokakuussa 2022.

Ruotsalaisarvion mukaan vesi tulee valtaamaan Hersonin suistoalueen. Veden alle jää täten useita kyliä ja Hersonin esikaupunkeja, kuten Hola Prystan, Kardashynka, Rybaltše ja paljon muut.

Ukrainan yleisradion mukaan vesi pysähtyi Hersonissa kaupungissa vesi puolivälissä katua Hersonin taidemuseota, jonka tosin venäläiset ryöstivät jo aiemmin miehityksensä aikana.

Venäläismiehittäjä ei järjestänyt evakuointia Dneprin vasemmalla rannalla ja ihmiset joutuivat kiipeämään talojensa katolle, kertoi Ukrainan presidentinkansliasta viestinnän neuvonantaja Darija Zarivna Telegramissa.

– Tämä on kansanmurha, tahallinen ja ihmisen aiheuttama. Emme tule unohtamaan mitään. Eikä kukaan tule unohtamaan… lisäsi itse syntyjään hersonilainen Zarivna.

Videot näyttävät vesimassojen romauttavan taloja sekä eläinten ja vanhusten jääneen loukkuun veden valtaamiin taloihin.

Aiemmin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi, että tulvaveteen on sekoittunut ainakin 150 tonnia teollisuusliuottimia, joita on vielä vaarassa joutua veden varaan 300 tonnia lisää.

Saastunut tulvavesi muodostaa ylipäätään vakavan terveysongelman puhumattakaan veden mukanaan kuljettamista miinoista, kuten Verkkouutiset kertoi tässä.

Ukrainan vesivoimalaitoksista vastaavan Ukrhydroenergon mukaan Kahovan tekojärjen tyhjeneminen kestää kahdesta neljään päivään, kertoo ukrainalainen talouslehti Ekonomitšna Pravda. Tulva-alueiden vedenpinta on korkeimmillaan 7. kesäkuuta ja sen laskeminen kestää neljästä viiteen päivään.

Patoräjäytyksen aiheuttaman ympäristökatastrofin jäljet tulevat olemaan valtavat vielä veden laskettuakin, muistuttaa Kyiv Independent.

Esimerkiksi vihannestuottajat menettävät 20 000 hehtaaria tuotantomaata. Hersonin alueen vihannestuotannon elpyminen lykkääntyy viidellä vuodella

Lisäksi monet teollisuudenalat, kuten metalliteollisuus, joutuvat keskeyttämään useissa kaupungeissa toimintansa katkenneiden vesiyhteyksien takia.

In the #Kherson region, almost 800 people and more than 170 units of State Emergency Service equipment were involved in rescue work. Over the past day, 52 people were rescued, including two children.

As of the morning of June 7, 1852 houses were flooded in the right-bank part of… pic.twitter.com/HrUWKpk5jg

— NEXTA (@nexta_tv) June 7, 2023