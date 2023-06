Tulvaveden väitetään räjäyttävän miinoja

Kiovan kauppakorkeakoulun johtaja Tymofiy Mylovanov kommentoi Twitterissä Hersonin alueella Etelä-Ukrainassa sijaitsevan Kahovkan padon tuhoutumista.

Ukrainan mukaan Venäjän joukot räjäyttivät padon, jonka murtuminen on aiheuttanut Dnepr-joen tulvimisen.

Mylovanovin mukaan Ukrainan joukkojen hallussa olevalla Hersonin alueella joen oikealla rannalla on aloitettu evakuointitoimet.

Hän on kuitenkin huolissaan siviilien turvallisuudesta joen vasemmalla rannalla, joka on venäläisten miehittämä.

– Tilanne on todennäköisesti huonompi joen vasemmalla rannalla. Se kärsii tulvista enemmän, viestintä on rajoitettua, Mylovanov sanoo.

– Uskon myös, että venäläiset eivät välitä paikallisesta väestöstä. Joten he eivät evakuoi kunnolla. Elämät särkyvät, kylät ja talot tuhoutuvat.

Hän viittaa myös sosiaalisessa mediassa esiintyviin tietoihin, joiden mukaan tulvavesi räjäyttää miinoja.

Hän on jakanut tilillään (jutun alla) somessa kiertävän videon, joka väitetysti näyttää miinan räjähtävän venäläisten miehittämällä joen vasemmalla rannalla.

Mylovanov kiinnittää huomiota myös siihen, kuinka eläimet kuolevat, ekosysteemit tuhoutuvat ja paikallinen talous kärsii.

– Tämä on Venäjä, ja näin se toimii. Padon räjäyttäminen tarjoaa vain vähän sotilaallista etua. Venäjä on häviämässä ja haluaa tuhota kaiken tiellään.

– He ovat hukuttaneet omat puolustuslinjansa joen vasemmalla rannalla. Toivottavasti he lähtevät pois.

Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA) raportoi 6. kesäkuuta seuraavansa tiiviisti tilannetta Zaporižžjan ydinvoimalassa sen jälkeen, kun Venäjä räjäytti Kahovkan padon. IAEA:n mukaan voimalassa ei ole välitöntä ydinturvallisuusriskiä. Asiasta kertoo Kyiv Independent.

I also think Russians do not care about local population. So they won’t evacuate properly.

Lives will be shattered, villages and houses destroyed.

Also, there are reports that flood water detonates mines. Allegedly this video is shot today on the Russian occupied side. 2/ pic.twitter.com/ziodZbJj8W

— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) June 6, 2023