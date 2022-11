Hersonin asukas kertoo miehityksestä: Piilotimme kaiken, jopa lapsemme

Ukrainan sotilaiden saapuminen kaupunkiin perjantaina on otettu Hersonissa ilolla vastaan. Brittiläinen Sky News kertoo kaikkien sotaunivormussa olleiden saaneen sankarin vastaanoton.

– Olemme niin iloisia, että vahvat miehemme palasivat luoksemme ja vapauttivat meidät miehittäjiltä, yksi nainen kertoo.

Herson oli miehitettynä yhdeksän kuukauden ajan. Olot kaupungissa olivat surkeat.

Yksi asukas kertoo, että kaupungin asukkaita katosi normaalien päivittäisten toimenpiteidensä yhteydessä.

– He menivät hakemaan vettä – ja yhtäkkiä he olivat poissa. He menivät torille – poissa! He menivät hankkimaan lääkkeitä – poissa! Paljon ihmisiä on kadonnut, hän kertoo.

– Tunsimme ainoastaan pelkoa. Pelkäsimme aivan kaikkea. Pelkäsimme autojen ääntä, pelkäsimme puhelimen käyttöä, piilotimme kaiken, piilotimme jopa lapsemme, kolmas asukas kuvailee.

Hersonissa uskotaan Ukrainan voiton olevan tulossa.

– Tuntuu vihdoin vapaudelta. Tuntuu, että voitto on tulossa tänne. Tiesin heti ensimmäisestä päivästä lähtien, että se on tulossa. Ihmisellä täytyy olla jotain, jonka vuoksi elää ja tämä oli meille se hetki, jonka vuoksi elimme. Upea päivä, neljäs kertoo.

– Vapautuminen ei ole jotain, joka tapahtuu joka vuosi. Se tapahtuu kerran viidessä sukupolvessa. Tämä hetki pysyy.