Vastaus SDP:lle: Veronkorotukset eivät vahvista taloutta

Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos arvostelee SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyarin puheita talouden sopeuttamisesta todellisuudesta irtaantuneeksi toiveajatteluksi.

Razmyar sanoi Helsingin Sanomille, että SDP tasapainottaisi taloutta ”ennen kaikkea veronkiristyksillä ja kasvutoimilla”. Vuornoksen mukaan veronkorotukset heikentävät talouskasvua.

– On päivän selvää, että veronkorotuksilla on negatiivinen vaikutus talouskasvuun. Sellaiset kasvutoimet, jotka kumoaisivat tämän negatiivisen kasvuvaikutuksen ja voisivat ratkaista Suomen velkaongelman, maksaisivat miljardikaupalla. On aivan täyttä toiveajattelua, että velkajarrun vaatiman talouden sopeutuksen voisi ratkaista ilman menojen karsimista, Vuornos sanoo tiedotteessa.

– SDP:ltä löytyy varmasti iso lista veronkorotuksia, mutta olisi hyvä saattaa julkiseen keskusteluun puolueen esittämät kasvutoimet, jotta ekonomistit voisivat arvioida niiden vaikutuksia julkisen talouden tasapainottamiseen. On erittäin vaikea nähdä, että sellaisia kasvutoimia olisi ilman lisämenoja olemassa, joilla velkaantumista saataisiin jarrutettua, hän jatkaa.

Razmyar arvosteli perjantaina julkaistussa HS:n haastattelussa valtiovarainministeriön tekemiä vaikutusarvioita. Vuornos muistuttaa, että valtiovarainministeriön arviot perustuvat valtavirtataloustieteen tutkimuskirjallisuuteen. Vuornoksen mukaan sellaisia asiantuntija-arvioita tuskin löytyy, jotka uskovat talouden tasapainottamisen hoituvan ilman menojen sopeuttamista.

– Razmyarin puheet talouden sopeuttamisesta ovat löysiä ylätason heittoja, jotka eivät perustu mihinkään. Vastustamalla jokaisen julkisen menoeuron priorisointia voi varmasti nostaa kannatusta, mutta Suomen ongelmia sillä ei ratkaista.

Vuornos huomauttaa, että jos Suomen velkaantuminen ratkeaisi kasvu-uudistuksilla, se olisi jo ratkaistu.

– Suomen ongelma ei ole liian matalat verot, vaan liian suuret menot. Razmyarin haastattelusta huokuu läpi, että SDP:llä ei ole mitään realistista ajatusta siitä, miten Suomen velkaantuminen saadaan hallintaan, Vuornos toteaa.

