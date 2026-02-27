Nasima Razmyar avasi SDP:n linjaa – ”Tietenkin veromoukari”

SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar avaa puolueensa talousohjelmaa Helsingin Sanomien haastattelussa. Hän sanoo, että julkista taloutta on tasapainotettava ennen kaikkea veronkiristyksillä ja kasvutoimilla.

Hän ei tarkemmin avaa, mitä tarkoittaa näillä kasvutoimilla. Razmyar puhuu ylätasolla ”suomalaisten luottamusta vahvistavista uudistuksista”, jotka hänen mukaansa kiihdyttäisivät talouskasvua.

Oppositiossa oleva SDP on arvostellut hallituksen tekemiä veronkevennyksiä ja menoleikkauksia koko vaalikauden ajan. Vaikka SDP on ahkerasti asettunut hallituksen uudistuksia vastaan, se ei ole suostunut yksityiskohtaisesti kertomaan, miten se itse kääntäisi Suomen talouden kasvuun.

– Valitettavasti taas unelmahöttöä tarjolla kansalle, jos demarit pääsevät valtaan. Ja tietenkin veromoukari. Näillä lääkkeillä Suomi ei varmasti nouse tätäkään vertaa, kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) kommentoi viestipalvelu X:ssä.

Selkeiden numeroiden sijaan SDP on keskittynyt toistamaan, että ”kaiken voi tehdä reilummin”. Sosiaaliturvaministerin Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mukaan kansalaisen pitäisi silti saada tietää, mitä SDP tekee, jos se pääsee valtaan.

– Razmyar lupaa veronkorotuksia ja ”kasvutoimia”, joiden ei tarvitse perustua valtiovarainministeriön vaikutusarvioihin – kenties riittää, että ne perustuvat toiveuniin? Grahn-Laasonen kysyy X:ssä.