Henna Virkkunen Ylellä: Tilanteemme on heikoin sitten toisen maailmansodan

EU-komission varapuheenjohtajan Henna Virkkusen (kok.) mukaan maailman turvallisuustilanne on heikoin sitten toisen maailmansodan. Asiasta kertoo Yle.

– Ukraina on ollut Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen kohteena kolme vuotta ja meidän pitää pystyä voimakkaasti lisäämään tukea maalle. Ukrainan pitää pystyä työntämään Venäjä pois alueeltaan, Virkkunen sanoi Politiikan toimittajien tilaisuudessa Ylen mukaan.

Hänen mukaansa tilanne ei kuitenkaan ole helppo. Tällä Virkkunen viittaa siihen, että Yhdysvallat on käynnistänyt keskustelut rauhasta Venäjän kanssa. Huolta on herättänyt se, että rauhasta on yritetty neuvotella Ukrainan ja muun Euroopan yli.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin viimeaikaiset lausunnot eivät myöskään näytä helpottavan Ukrainan tilannetta. Trump on esimerkiksi syyllistänyt Ukrainaa sodan alkamisesta ja nimitellyt Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä diktaattoriksi.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on kuvaillut turvallisuuspoliittista tilannetta vaikeaksi ja todennut, että Euroopan pitää vakuutta Yhdysvallat siitä, ettei Ukraina saa hävitä sotaa. Virkkunen on presidentin kanssa samaa mieltä tilanteesta.

Virkkunen sanoi tilaisuudessa, että Eurooppa on luottanut Yhdysvaltojen liittolaissuhteeseen aina toisesta maailmansodasta lähtien. Mikäli tilanne muuttuu, kyse on hänen mukaansa ”mannerlaattojen liikkumisesta” turvallisuuspolitiikassa.

Osa poliitikoista, pääministeri Petteri Orpo (kok.) mukaan lukien on vaatinut ylimääräisen EU:n huippukokouksen järjestämistä asian takia. Virkkusen mukaan kokouksen järjestämistä arvioidaan parhaillaan.

– Meillä on joka tapauksessa tulossa kohta huippukokous, mutta halutaanko pitää erillinen tämän asian tiimoilta, niin sitä arvioidaan parhaillaan, Virkkunen sanoi.