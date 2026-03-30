Helsingin Sanomat kertoo droonimokansa johtuneen tekoälystä

Helsingin Sanomat julkaisi sunnuntaina 29. maaliskuuta 2026 virheellisen uutisen, jonka mukaan Kouvolaan oli pudonnut venäläisiä drooneja. Uutinen ehti olla näkyvillä HS:n sivuilla kolme minuuttia. Sama virheellinen uutisointi toistui Ilta-Sanomissa.

Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Erja Yläjärvi sanoo pääkirjoituksessaan, että virhe johtui toimituksen käyttämästä tekoälytyökalusta.

– Pahoittelen päätoimittajana lukijoillemme tapahtunutta, Yläjärvi kirjoittaa.

Hänen mukaansa HS suodattaa tiedotteita tekoälytyökaluilla. Sama käytäntö on hänen mukaansa käytössä Sanoma-konsernin muissakin uutismedioissa.

Yläjärven mukaan tekoälytyökalu oli virheellisesti otsikoinut puolustusministeriön tiedotehälytyksen Venäjään liittyväksi, vaikka itse tiedotteessa ei mainittu Venäjästä mitään. Virhe läpäisi toimituksen seulan eikä kukaan HS:n toimittaja huomannut virhettä ennen artikkelin julkaisua.

Tapaus on harmillinen esimerkki siitä, että tekoälylle ei saa antaa liikaa päätäntävaltaa. Vaikka tekoäly on hyödyllinen apuväline, sen antamat vastaukset voivat olla virheellisiä. Siksi tekoälyn antamat vastaukset tulisi aina tarkastaa ennen niiden julkaisua. Tekoälylle ei voi antaa journalistista päätösvaltaa, sillä se ei osaa arvioida tiedon luotettavuutta.

