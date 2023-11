Helsingin Kansalaistorille tuotiin tuhottu venäläispanssari

Eduskuntatalon edustalla sijaitsevalle Kansalaistorille tuotiin lauantaina tuhottu venäläinen T-72B3 -panssarivaunu.

Tempauksen takana ovat Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry ja Your Finnish Friends ry. Jälkimmäisen puheenjohtajan Kasper Kannoston mukaan tarkoituksena on kiinnittää yleisön huomio Ukrainassa käytävään sotaan ja muistuttaa, miksi Ukrainan tukeminen on edelleen niin tärkeää.

– Haluamme muistuttaa sodasta Euroopasta. Tavoitteena on kerätä mahdollisimman paljon humanitaarista tukea Ukrainan konfliktialueille, Kannosto kertoo X-viestissään.

Panssarinäyttelyn yhteydessä yhdistykset järjestävät tankkikeräyksen, jonka tarkoituksena on kerätä lahjoituksia Ukrainan konfliktialueiden auttamiseksi.

Ukrainalaisten puolustajien tuhoama T-72B3 -panssarivaunu on vuodesta 2010 alkaen modernisoitu versio T-72 -panssarivaunusta, joiden valmistus alkoi Neuvostoliitossa vuonna 1968. Venäjä on menettänyt hyökkäyssodassaan pelkästään T-72B3 -mallin panssareita ainakin 349 kappaletta.

Panssarivaunua voi käydä katsomassa Kansalaistorilla joulukuun 7. päivään asti.