”Helsingin autoilun sujuvuus on Istanbulin luokkaa”

Helsingissä on virinnyt jälleen keskustelu tunnelista, joka siirtäisi keskustan autoliikennettä maan alle. Sen tavoitteena olisi sujuvoittaa liikennettä ja helpottaa pääkaupungin ruuhkia.

Autolla liikkumisen hankaluuden on havainnut myös kansanedustaja Jarmo Lindberg (kok.).

– Helsingin läpi ajaminen on hidasta ja tuskallista puikkelehtimista kapeilla kaduilla, joissa lähes joka toisessa korttelissa joku este vie yhden kaistan, Lindberg kirjoittaa X:ssä.

Hän rinnastaa Helsingin yli 15 miljoonan asukkaan Turkin Istanbuliin.

– Helsingin liikenteen sujuvuus on autoilun osalta Istanbulin luokkaa. Tukholmassa on useita tunneleita.

Lindberg on jakanut Helsingin Sanomien jutun vuonna 2019 kuopatusta keskustatunnelista. Poliitikkojen puheissa tunneli jälleen esiintyy.

– Se olisi askel kohti yleis­eurooppalaista kaupunkia, jossa maan pinnalla olisi elämää ja autot maan alla, sanoo kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Matias Pajula HS:lle.

Hän tosin kertoo, että hanketta ei ole tarkoitus edistää, koska sitä ei ole kirjattu kaupunkistrategiaan.

