Heikki Autton mukaan jalkaväkimiinat vahvistavat entisestään Suomen puolustusta

Kansanedustaja, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) korostaa irtaantumisen merkitystä Suomen kansalliselle turvallisuudelle ja puolustukselle.

– Jalkaväkimiinat vahvistavat Suomen puolustusta ja lisäävät pidäkettä merkittävällä tavalla. Suomella on varmistettavanaan yli 1300 kilometriä Venäjän vastaista rajaa, joka on samalla myös Naton itärajaa. Mahdollisimman vahva pidäke varmistaa, että raja säilyy rauhallisena jatkossakin, Autto kuvaa tiedotteessaan.

Hänen mukaansa muuttunut turvallisuustilanne edellyttää kykyä turvata alueellista koskemattomuutta yhä useammin keinoin.

– Itänaapurimme on valitettavasti piittaamaton kansainvälisistä sopimuksista tai naapurivaltioiden suvereniteetista. Ei ole olemassa perusteita sille, että rajoittaisimme omaa kykyämme puolustautua mahdolliselta aggressiolta. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on osoittanut, että moderni taistelukenttä on muuttunut yhä monimuotoisemmaksi, mikä edellyttää myös puolustukselta yhä enemmän, painottaa Autto.

Päätös jalkaväkimiinojen palauttamisesta Suomelle tehtiin huolellisen virka-arvion pohjalta.

– Päätös Ottawan sopimuksesta irtaantumisesta perustui puolustushallinnon ja ulkoministeriön huolelliseen arvioon muuttuneesta toimintaympäristöstä ja sodankäynnin tavoista. Isänmaan etu on ollut etusijalla koko prosessin ajan. Kokoomus on ollut kaukaa viisas ja kannattanut sopimuksesta irtaantumista jo pitkään, toteaa Autto.

Hän korostaa sitä, kuinka jalkaväkimiinojen käyttöönotto on vain yksi, mutta tärkeä osa hallituksen toimia kansallisen turvallisuuden vahvistamiseksi.