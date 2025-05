Heikki Autto puolustusvaliokunnan puheenjohtajaksi

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on tänään ryhmäkokouksessaan valinnut puolustusvaliokunnan puheenjohtajaksi Heikki Autton. Puolustusvaliokunnan puheenjohtajana toiminut Jukka Kopra valittiin tiistaina kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi.

Autto on rovaniemeläinen kansanedustaja Lapin vaalipiiristä. Hän on ollut kokoomuksen kansanedustaja vaalikaudella 2011–2015 ja uudestaan vuodesta 2019. Autto on toiminut vuodesta 2023 EU-asioita käsittelevän suuren valiokunnan puheenjohtajana.

– On suuri luottamuksenosoitus saada johtaa puolustusvaliokuntaa aikana, jolloin Suomen turvallisuustilanne vaatii vahvaa yhteistyötä ja määrätietoista päätöksentekoa. Haluan kiittää eduskuntaryhmää saamastani luottamuksesta ja jatkaa Jukka Kopran ansiokasta työtä valiokunnan johdossa. Turvallisuuden vahvistaminen on yhteinen tehtävämme, ja puolustusvaliokunta on tässä keskeisessä roolissa, Autto sanoo tiedotteessa.

Aiemmin sovitun mukaisesti työ- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajana toiminut kansanedustaja Saara-Sofia Sirén siirtyy suuren valiokunnan puheenjohtajaksi ja kansanedustaja Arto Satonen siirtyy työ- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajaksi.