Heikki Autto HS:lle: Parhaat asejärjestelmät hankitaan Suomen turvallisuuden vuoksi

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok) muistuttaa Helsingin Sanomien haastattelussa asehankintojen tarkoituksesta. Hänen mukaansa Suomi hankkii parhaat mahdolliset järjestelmät turvallisuutemme takaamiseksi. Tästä syystä Autto näkee kaupat Israelin kanssa perusteltuina.

– Suomen turvallisuuden vuoksi näistä parhaista mahdollisista asehankinnoista on pidettävä kiinni, Autto perustelee.

Esimerkiksi Daavidin linko -ilmatorjuntajärjestelmää pidetään alallaan maailman kehittyneimpänä. Tämän järjestelmän Suomi päätti hankkia Israelista Sanna Marinin (sd.) hallituksen aikana. Lisäksi ostamme Israelista muun muassa panssarintorjuntaohjuksia.

Suomen kaikista ulkomaisista asekaupoista vuosina 2020-2024 jopa 35 prosenttia kohdistuivat Israeliin. Puolustuvaliokunnan puheenjohtaja näkee, että asekaupat sitovat Suomea Israeliin vuosikymmenien ajan.

– On selvää, että Israel on Suomelle keskeinen kumppani asejärjestelmien osalta pitkälle tulevaisuuteen.

Autton mukaan Israel on puolustusteollisuuden saralla hyvä kumppani, eikä hänellä ole epäilyksiä siitä, etteikö asejärjestelmien päivityksiä saataisi jatkossakin.

– Israel ja Yhdysvallat ovat luotettavia kumppaneita, mutta on tärkeää, että eurooppalainenkin vaihtoehto löytyy, jotta kriittisten asejärjestelmien hankinnassa ei olla muutaman toimijan ja maan varassa, Heikki Autto painottaa.