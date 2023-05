Heidät Vladimir Putin otti viereensä paraatissa – ”Heillä on paljon yhteistä”

Venäjän diktaattori Vladimir Putinin vieressä Moskovan Voitonpäivän paraatissa istuneet iäkkäät asepukuiset miehet eivät kumpikaan todellisuudessa palvelleet toisessa maailmansodassa, itsenäisen Agentstvon selvitys paljastaa.

Veteraanit ovat perinteisesti olleet näkyvästi esillä toisen maailmansodan loppua juhlistavassa tapahtumassa. Asiasta Twitterissä kertovan venäläisen ex-oligarkki ja toisinajattelija Mihail Hodorkovskin mukaan on aina mielenkiintoista nähdä, keitä Putin vierelleen valitsee.

– Hänen vieressään kuvassa istuvat miehet on saatettu esittää toisen maailmansodan veteraaneina, mutta kumpikaan ei palvellut ollenkaan siinä sodassa, Hodorkovski sanoo.

Hän on jakanut alla näkyvän kuvan Venäjän johtajasta aitiossaan paraatissa.

Vladimir Putinin vasemmalla puolella istuva Gennadi Zaitsev on syntynyt vuonna 1934 ja saanut rintaansa koristavan mitalikimaran urastaan Neuvostoliiton turvallisuuspalvelu KGB:ssä. Hodorkovskin mukaan Zaitsev otti osaa Prahan kevään tukahduttamiseen. 1970-luvulla hän taas johti KGB:n Alfa-erikoisjoukkoja.

– Jos hänen mitalinsa olisi ansaittu toisessa maailmansodassa, jäisi Gennadi historiaan Neuvostoliiton urheimpana 11-vuotiaana, Hodorkovski sanoo.

Putinin oikealla puolella paraatia seurasi taas 98-vuotias Juri Dvojkin. Hän värväytyi puna-armeijaan sotaa varten, mutta ei koskaan ehtinyt rintamalle. Dvojkin palveli kuitenkin neuvostojohtaja Josif Stalinin pahamaineisessa salaisessa poliisissa NKVD:ssä. Selvityksen mukaan Dvojkin toimi aikanaan Ukrainassa ja vastasi siellä neuvostomiehittäjiä vastustaneen ”maanalaisen kansallismielisen liikkeen eliminoinnista”.

– Putinilla ja hänen paraatin vierustovereillaan on paljon yhteistä. Kolme eläkkeellä olevaa tshekistiä kokoontuneina Punaiselle torille samassa tarkoituksessa: ottaakseen kunnian toisten uroteoista sodassa, johon heillä itsellään ei ollut osaa eikä arpaa, Mihail Hodorkovski sanoo.

The man sat to Putin’s left is Gennady Zaytsev, born 1934, meaning that if those medals on his chest really were won during WW2, then Gennady would have to go down in history as the most courageous 11-year-old in the USSR. But of course, he wasn’t involved in WW2 at all 2/6 pic.twitter.com/72UgWV7Ucv — Mikhail Khodorkovsky (@mbk_center) May 12, 2023

To Putin’s right sits 98-year-old Yuri Dvoykin. Unlike Zaytsev he was already an adult when the Nazis invaded the USSR. He enlisted in the army as a volunteer, but he did not make it to the front 4/6 pic.twitter.com/fnfFZiyqOs — Mikhail Khodorkovsky (@mbk_center) May 12, 2023