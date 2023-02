”He valmistautuvat johonkin suureen” – Ukraina vahvistaa asemiaan etelässä

Ukrainan asevoimat on valmistautumassa Venäjän väitettyyn uuteen suurhyökkäykseen, jonka tarkasta sijainnista ei ole vielä tietoa.

Kremlin päätavoitteena lienee Donetskin ja Luhanskin alueiden miehittäminen, mutta tätä voidaan mahdollisesti tukea muilla alueilla tehtävillä iskuilla Ukrainan joukkojen sitomiseksi.

Itäisen rintaman eteläosissa sijaitsevassa Zaporizzjassa reserviläiset ja vapaaehtoiset kaivavat parhaillaan uusia poteroita ja taisteluhautoja.

Eräs sotilas kuuntelee puolustusministeriön alaisen ArmyInform-median julkaisemalla videolla tykistötulta. Toinen sotilas tunnistaa äänen 120 millimetrin kranaatinheittimeksi. Tällä kertaa kyseessä on oma tykistö.

– Vihollinen on toisella puolella, mutta edessämme on myös omia tovereitamme. Komppaniamme toimii reservissä: läpimurron sattuessa joko tukimme rintamaan syntyneen aukon tai siirrymme muiden joukkojen tueksi, sotilas kertoo.

Hän pitää alueen viimeaikaista hiljaisuutta epäilyttävänä.

– Uskon, että he valmistautuvat johonkin suurempaan. Tämä tulee kokemuksesta. Jos on hiljaista, niin hiljaisuuden jälkeen tulee varmasti myrsky, sotilas sanoo.

Alueelle sijoitetut joukot ovat hyödyntäneet hiljaisen jakson vahvistamalla omia puolustusasemiaan.

– Koska kun taistelu alkaa, niin et voi juosta ympäriinsä kenttälapion kanssa, ukrainalaissotilas huomauttaa.

