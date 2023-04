He ovat Kremlin vakoojia Ruotsissa

Ruotsin yleisradio SVT:n tutkivan journalismin ohjelma Uppdrag granskning on selvittänyt Ruotsissa ja Pohjoismaissa toimivien tiedustelu-upseerien henkilöllisyyksiä.

Selvityksessä tunnistettiin yhteensä 21 henkilöä, joiden epäillään olevan vakoojia. Heistä 13 on työskennellyt Venäjän Tukholman-suurlähetystössä diplomaattisen koskemattomuuden suojassa.

SVT on julkaissut jutussaan tarkemmat tiedot ja salaa kuvattua videomateriaalia kaikista vakoojista.

Yksi heistä on Andrei Ebertovich Gurov, joka syntyi vuonna 1972 Tomskin kaupungissa Neuvostoliitossa.

Hänestä tuli vuonna 2020 Venäjän Tukholman-suurlähetystön neuvonantaja. Hänellä on diplomaattinen koskemattomuus. Kahden läntisen tiedustelu- ja vastatiedustelupalvelun lähteen mukaan hän työskentelee todellisuudessa Venäjän liittovaltion turvallisuuspalvelu FSB:ssä.

Kansalaisjärjestö Dossier Centerin tietojen mukaan Gurov työskenteli vuonna 2008 kotikaupunkinsa Tomskin FSB:n toimistossa. Hän on työskennellyt aiemmin korkeassa asemassa myös Rostovin alueella.

Toinen SVT:n esittelemä vakooja on Dmitri Sergejevits Abdulin, joka on syntynyt vuonna 1981 Volgogradissa.

Hän on toiminut vuodesta 2019 lähtien avustajana Venäjän Tukholman-suurlähetystössä, mutta tiedustelulähteiden mukaan hän on Venäjän ulkomaantiedustelupalvelu SVR:n upseeri. Hän on lähteiden mukaan vastannut suurlähetystössä tietojen salauksesta.

Hänet on linkitetty myös Venäjän puolustusministeriön osastoon, jonka tehtävänä on suojella valtionsalaisuuksia ja huolehtia asevoimien tietosuojasta.

Kolmas henkilö on vuonna 1982 Saratovissa syntynyt Nikolai Igorevits Banatov. Häntä ei ole rekisteröity diplomaatiksi, mutta hän kuuluu Venäjän Tukholman-suurlähetystön henkilökuntaan. Näin hän nauttii myös diplomaattista koskemattomuutta. Läntisten tiedustelulähteiden mukaan Banatov työskentelee oikeasti Venäjän sotilastiedustelu GRU:n palveluksessa.

Paljastuneiden vakoojien joukossa on myös yksi nainen. Hän on vuonna 1973 syntynyt Tatiana Umerenko. Venäjän-Tukholman suurlähetystössä hän on työskennellyt virallisesti koulun kirjastonhoitajana, mutta tiedustelulähteiden mukaan hän on todellisuudessa ulkomaantiedustelupalvelu SVR:n palveluksessa.