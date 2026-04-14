Tiedustelulakiin pyydetään lausuntoja: Supo saisi käyttää ulkopuolisia apuna

Siviilitiedustelulain muutosehdotuksista pyydetään nyt lausuntoja.

Lakiehdotuksessa siviilitiedustelun ja poliisilain muuttamisesta ehdotetaan uutta tietojärjestelmätiedustelua, joka kohdistuisi valtiollisiin toimijoihin. Sen avulla suojelupoliisi voisi hankkia tietoa kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavaan toimintaan käytettävien tietojärjestelmien toiminnasta. Tiedustelu voisi koskea sekä järjestelmiin tallennettuja tietoja että järjestelmän osien välistä viestintää.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Lisäksi suojelupoliisille ehdotetaan toimivaltuutta estää tietojärjestelmän käyttö tai haitata sen toimintaa. Toimivaltuutta voitaisiin käyttää, jos järjestelmää käytetään Suomen kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavaan toimintaan Suomen ulkopuolella.

Suomeksi tämä tarkoittaa oikeutta hakkeroida vaikkapa toisen valtion verkkovakoilutyökalu.

Esityksessä ehdotetaan muutoksia myös tietoliikennetiedusteluun, jotta sitä voidaan käyttää tehokkaammin vakavien kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien torjumisessa.

Tietoverkoissa toteutettavaa peitetoimintaa kehitettäisiin niin, että sitä voidaan toteuttaa myös silloin, kun yksittäisiä kohdehenkilöitä ei voida tunnistaa. Lisäksi esityksessä ehdotetaan näytteenoton ja tilapäisen haltuunoton mahdollistamista paikkatiedustelun yhteydessä. Tämä parantaisi viranomaisten kykyä arvioida esimerkiksi vaarallisia aineita tai hybridiuhkiin liittyviä kohteita.

Esityksessä myös mahdollistettaisiin se, että suojelupoliisin ulkopuolinen taho voisi toimia supon ohjauksessa ja valvonnassa joissain rajatuissa tapauksissa. Samaa muutosta on ehdotettu myös lakiin sotilastiedustelusta. Sotilastiedustelua koskevan lakiehdotuksen lausuntoaika päättyi tammikuussa.

Siviilitiedustelulain lausuntoaika jatkuu 22. toukokuuta saakka.