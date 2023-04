”He ovat tulleet hulluiksi” – Venäjä hyökkää Bahmutissa ihmisaaltoina

Itä-Ukrainan Bahmutissa taistelevat ukrainalaisjoukot jatkavat kaupungin puolustamista, sanoo Ukrainan alueellisten puolustusjoukkojen 127. prikaatin komentaja Roman Grischenko.

– Vihollinen näyttää tulleen hulluksi tänään (tiistaina). He lähettävät useita peräkkäisiä hyökkäysryhmien aaltoja (päin asemiamme), hän sanoo WarTranslated-sivuston englanniksi kääntämällä videolla (jutun alla).

Grischenko kertoo sosiaalisessa mediassa jakamassa tilannepäivityksessään, että ukrainalaiset ovat toistaiseksi onnistuneet pysäyttämään venäläisten ihmisaaltohyökkäykset Bahmutissa.

– Hyökkääjä käyttää muun muassa lentokoneita, raketinheittimiä, tykistöä ja panssarivaunuja.

Bahmutin kaupungin lähialueella on käyty rajuja taisteluita koko kevään ajan. Hyökkääjä ei ole kuitenkaan onnistunut saartamaan kaupunkia. Venäläisjoukkojen sanotaan edenneen kaupungin pohjois- ja eteläpuolella viime aikoina. Bahmutin taistelut alkoivat jo viime kesänä. Sekä venäläiset että ukrainalaiset ovat kokeneet kovia tappioita.

Venäjän taistelutapaa Bahmutissa on kuvailtu ”ihmisaalloiksi”.

Kaksi ukrainalaista upseeria kertoi helmikuussa, että ”heidän (Venäjän) sotilaansa taistelevat nyt kuin Zombit. He vain käyvät päällemme parvena, hyönteismäisellä raivolla”.

Update from Bakhmut by the commander of the 127th Territorial Defence Brigade, Roman Grischenko. pic.twitter.com/elQrGXRIrV

— Dmitri (@wartranslated) April 18, 2023