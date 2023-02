He ovat Bratstvo – Salamyhkäinen yksikkö iskee Venäjän rajan takana

Ukrainan erikoisjoukot toimivat myös syvällä Venäjän rajojen sisäpuolella, kertoo The Guardian.

Bratsvo (käännettynä ”Veljeskunta”) -pataljoonana tunnettu vapaaehtoisista koostuva yksikkö pyrkii suorittamaan muun muassa korkeiden Venäläisten viranomaisten kidnappauksia, sotilasinfrastruktuurin tuhoamista sekä vihollisten lentokoneiden pudottamisia. Yksikkö toimii erillään Ukrainan puolustusvoimista, virallisten joukkojen rinnalla. Toiminta tapahtuu yleensä pienissä neljän-viiden hengen ryhmissä.

– Venäjän rajan ylittäminen on meille helppoa, sanoo Bratsvo-ryhmässä mukana oleva Vladyslav.

Suurin osa yksikön jäsenistä on siviilejä, mutta mukana on myös tiedustelutaustaisia tai muiden vapaaehtoisyksikköjen parhaimmistoa. Jokainen Bratsvossa tietää, että Ukrainan valtio kiistäisi heidän olemassaolonsa. Haastateltujen jäsenten mukaan edes heidän vanhempansa eivät tiedä mitä he tekevät.

– Vanhempani tietävät vain, että olen sodassa mukana. Mutta täytyy ymmärtää, että kun suunnittelemme operaatioitamme vain muutama henkilö tietää niistä. Tieto operaatiosta voi vuotaa viholliselle, Vladyslav selventää.

Kaikki tehtävät eivät aina onnistu. Joulupäivänä sai surmansa Brjanskin alueella Venäjällä kokenut neljän hengen ryhmä, joilla oli venäläisten lähteiden mukaan 40 kiloa räjähteitä mukanaan. Tapahtumat eivät ole tarkasti selvillä, mutta arvioiden mukaan he saattoivat tärmätä vahingossa venäläisten toiseen puolustuslinjaan, joka oli miinoitettu.

Yksikön jäseniä ei kuitenkaan pelota. Heidän mukaansa on elintärkeää, että Venäjän korkein johto tuntee taistelun kiivauden omalla maaperällään.

– Lännessä voidaan ajatella että aiomme räjäyttää Kremlin, mutta toistaiseksi näin ei ole. Mielestäni meidän täytyy aloittaa pienistä tehtävistä ja edetä sitten monimutkaisempiin, sanoo yksikön jäsen Taras.