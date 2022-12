“He olivat siviilejä” – mies löysi raunioista koulukaverinsa

Ukrainalainen Pavlo Holub vietti kuukausia etsimällä ihmisiä romahtaneesta rakennuksesta Izjumissa, kertoo Radio Liberty.

Hän löysi rakennuksen raunioista vanhan koulukaverinsa Olenan Stolpakovan ja tämän perheen. Ruumiin vieressä oli myös valokuva-albumi koulun valmistujaisista.

– En olisi koskaan voinut kuvitella tekeväni mitään tällaista, Holub sanoo Radio Libertylle.

Holub kertoo, että koko viisikerroksinen rakennus romahti ja kaikki ne ihmiset, jotka luulivat olevansa turvassa talon pommisuojassa, murskautuivat tiilien ja raunioiden alle.

– Ihmisiä kuoli kylmään ja nälkään. Vammaiset eivät päässeet ulos neljännen tai viidennen kerroksen asunnoista kaikkien muiden jo paettua. Rakennuksessa ei ollut ketään muuta.

Rakennuksen raunioista löytyneet ruumiit haudattiin läheiseen metsään joukkohautaan. Samaan paikkaan päätyi myös Holubin koulukaveri Stolpakova.

– Laitoin hänet säkkiin, hautasin hänet ja laitoin ristin tähän. Laitoin myös nimikyltit. Tein samoin hänen lastensa haudalle, Holub kertoo.

Izjum sijaitsee Itä-Ukrainassa Harkovan alueella. Ukrainan armeija vapautti syyskuussa Venäjän miehittämän kaupungin osana laajaa vastahyökkäystä.

Venäjän vetäytymisen jälkeen Izjumista on löydetty satoja ruumiita. Joidenkin kädet oli sidottu selän taakse. Ainakin 30 ruumiissa kerrottiin olevan merkkejä kidutuksesta.

Holubin mukaan monet ihmiset ovat pyytäneet häntä ja muita avustustyöntekijöitä hautaamaan uudelleen läheisensä.

– He olivat siviilejä: lapsia, aikuisia ja vanhoja ihmisiä, jotka haudattiin vain pihoille päiväkotien viereen pääkadun varrelle, hän kertoo.

Pavlo Holub spent months digging through the wreckage of a collapsed building in Izyum, which was under 🇷🇺 occupation until September.

One of the last bodies he found was that of Olena, his close friend from school. Along with her body, he found their class graduation album. pic.twitter.com/LBpxV0bT4D

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) December 1, 2022