”He olivat kuin zombeja” – sotilaan karu tilitys rintamalta

Ukrainan 28. mekanisoidun prikaatin sotilaat ovat taistelleet etulinjassa jo yli vuoden ajan ilman taukoa. Alun perin Odessan kaupungin lähellä varuskuntaansa pitänyt yksikkö osallistui viime vuoden lopulla Hersonin vastahyökkäykseen.

New Yorker -lehden mukaan prikaatin sotilaat olivat ensimmäisiä, jotka etenivät kaupunkiin hurraavien väkijoukkojen saattelemana.

Yksikkö lähetettiin lähes heti tämän jälkeen Itä-Ukrainan rintaman kuumimpaan kohtaan Bahmutiin. Yksi prikaatin 600 miehen pataljoonista sijoitettiin kylän laidalle Bahmutin eteläpuolelle. Kylään edenneet Wagner-palkkasoturiryhmän taistelijat tekivät toistuvia rynnäkköjä värväämillään vangeillaan tappioista piittaamatta.

– He olivat kuin zombeja. He käyttivät vankeja lihamuurina. Sillä ei ollut väliä, kuinka monta surmasimme – he vain vyöryivät eteenpäin, Pavlo-niminen everstiluutnatti sanoo.

Ukrainalaispataljoona oli suurissa vaikeuksissa viikkojen taisteluiden jälkeen. Kokonaisia joukkueita oli tuhoutunut lähitaistelussa venäläisjoukkojen kanssa. Noin 70 sotilasta oli saanut surmansa jouduttuaan saarroksiin. Selvinneet olivat täysin uupuneita.

Yksikkö vetäytyi kylästä ja perusti uudet puolustusasemat läheiseen metsikköön ja peltomaastoon. Wagner-joukot siirrettiin myöhemmin Bahmutin keskustan taisteluihin, ja heidän tilalleen siirrettyjä Venäjän asevoimien yksiköitä kuvailtiin ”paljon vähemmän itsemurhahaluisiksi”. Venäläissotilaita oli myös aiempaa vähemmän.

28. mekanisoidun prikaatin tappioita jouduttiin korvaamaan uusilla ja kokemattomilla sotilailla.

– Jos he antavat minulle kymmenen sellaista, niin hyvällä tuurilla kolme heistä osaa taistella, Pavlo sanoo.

Monet sotilaista ovat selvinneet useista haavoittumisista. Bison-kutsumanimellä tunnettu 29-vuotias rakennustyöntekijä on ollut sairaalahoidossa kolme kertaa. Hän loukkaantui ensin sirpaleosumasta selkään ja käteen, myöhemmin nilkkaan ja polveen ja sai lopulta luodin olkapäähänsä.

Eräs sotilas katsoo puhelimestaan kuvia yksikön aiemmista ja nykyisistä sotilaista.

– Kaatunut, kaatunut, kaatunut, kaatunut, haavoittunut. Nyt on totuttava eri ihmisiin. On kuin aloittaisi kaiken uudestaan, sotilas sanoo.

