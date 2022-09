”He murtuivat kolmen päivän jälkeen” – näin Ukrainan isku yllätti

Syyskuun alkupuolella toteutettu vastahyökkäys Harkovan alueella yllätti nopeudellaan Venäjän asevoimat ja monet asiantuntijat, jotka olivat arvioineet sodan jumiutuneen pattitilanteeseen.

Ukraina onnistui piilottamaan todelliset aikeensa ja joukkojenkeskitykset huolellisen työn seurauksena. Venäjää hämättiin siirtämään vahvistuksensa muille rintamanosille. Läpimurron jälkeen hätäisesti vetäytyneet joukot jättivät jälkeensä massiivisen määrän tarvikkeita ja sotakalustoa, jonka Ukraina voi ottaa pian omaan käyttöönsä.

Operaatioon osallistunut sotilas Pavlo kertoo saaneensa prikaatin komentajalta määräyksen erään kylän valtaamiseksi Harkovan seudulla. Hyökkäys oli tarkoitettu harhautukseksi.

– Tarkoituksena oli uskotella viholliselle, että päähyökkäys tapahtuisi täällä eikä Balaklian suunnalla, Pavlo sanoo Radio Free Europen haastattelussa.

Lääkintähenkilö Lilia sanoo ennakkovalmistelun olleen huolellista, joten kaikki tiesivät mitä tehdä. Ukrainan sotilaat siirtyivät pois asemistaan ja lähestyivät hitaasti venäläisten miehittämiä rakennuksia.

– He alkoivat ampua, ja mekin avasimme tulen. Yritimme edetä rynnäköllä, Lilia toteaa.

Ensimmäisellä kertaa ukrainalaiset joutuivat vetäytymään, sillä joukoilla ei ollut tietoa venäläisten todellisesta vahvuudesta alueella. Tehtävä kuitenkin onnistui, sillä Venäjän joukot kärsivät tulitaistelussa tappioita.

Andriy-nimellä esittäytyvä sotilas sanoo ukrainalaisten edenneen kohteeseen kolmessa eri ryhmässä. Kaksi rynnäköi kylään ja reservissä ollut ryhmä vastasi haavoittuneiden evakuoinnista panssariajoneuvoilla ja ammustäydennyksistä.

– He eivät odottaneet hyökkäystä, joten he eivät olleet valmistautuneet siihen, Andriy sanoo.

Venäläisjoukoille selvisi vasta seuraavana aamuna, että ukrainalaiset olivat päässeet etenemään moniin rakennuksiin. Pavlon mukaan kylää puolustaneet sotilaat pitivät kiinni asemistaan kolmen päivän ajan, mutta murtuivat jatkuvien hyökkäysten paineessa. He vetäytyivät rynnäkön kiihtyessä neljäntenä päivänä.

– He perääntyivät hyvin nopeasti. Kuulimme kuinka he tuhosivat ammuksensa, kuten he usein tekevät. Mutta tällä kertaa he jättivät jälkeensä paljon kalustoa, ukrainalaissotilas sanoo.

Ukrainan joukoilla on jo suunnitelmia sotasaaliiksi jääneiden ajoneuvojen kunnostamiseksi ja kohentamiseksi.

– Laitamme tämän panssariajoneuvon päälle Zu-23-2-kanuunan ja käytämme sitä uusissa hyökkäyksissä, sotilas sanoo.