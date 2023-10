He liikkuvat pimeällä: Ukrainan tarkka-ampujat vaanivat vihollista

Ukrainan asevoimien tarkka-ampujien kerrotaan kasvattaneen venäläisjoukkojen tappioita muun muassa rintaman eteläosissa.

New York Times -lehden seuraamat sotilaat sanovat tehtävän muuttuneen haastavaksi lennokkien yleisyyden vuoksi. Esimerkiksi rakennuksen katolla makaava tarkka-ampuja on helppo havaita ilmasta käsin. Taktiikoita on ollut pakko muuttaa äkkikuoleman välttämiseksi.

Sotilaat pakkaavat varusteensa ja liikkuvat pimeän turvin. Tarkka-ampujan on oltava valmiina tuliasemassaan ennen auringonnousua. Neljän miehen ryhmä siirtyi kohteeseen lava-autolla ilman valoja.

– He liikkuvat aamulla ja illalla, Bart-kutsumanimeä käyttävä ryhmänjohtaja sanoo.

Eteläisellä rintamalla eräs Venäjän VDV-maahanlaskujoukkojen miehittämä rakennus oli merkitty yksikön lipulla. Se sijaitsi reilun kilometrin päässä ukrainalaisten tarkka-ampujien piilopaikasta. Jos sotilas ilmestyisi näkyviin, kestäisi luodin lennossa kohteeseen neljä sekuntia.

Ukrainan asevoimat on hajauttanut tarkka-ampujien koulutuksen eri puolille maata. Mukana on myös runsaasti vapaaehtoisia ja yksityisen sektorin toimijoita.

Yhteensä tarkka-ampujia on joitakin tuhansia. Kevyemmillä kiikarikivääreillä varustetut sotilaat sijoitetaan usein joukkojen sekaan, ja heidän aseensa kantama on noin 300 metriä. Tiedustelijat eliminoivat kohteita kilometrin päästä tai jopa kauempaa.

Näin suurilla etäisyyksillä on otettava huomioon tuuli, lämpötila ja ilmanpaine. Ampujan tukena on yleensä tähystäjä.

Eräässä raportissa kerrotaan Itä-Ukrainan Bahmutin kaupungin lähellä suoritetusta tehtävästä. Tarkka-ampuja oli havainnut puolenyön tienoilla venäläissotilaiden konekivääripesäkkeen.

– Tarkka-ampujamme avasi tulen, mikä johti kahteen varmistettuun ja yhteen mahdolliseen tappoon, raportissa todetaan.