He elävät Itä-Ukrainan ”helvetissä” – hyökkääjä pyyhkii kokonaisia kaupunkeja kartalta

Kymmenet tuhannet ihmiset elävät yhä veristen taistelujen keskellä Itä-Ukrainan Donbassissa, kertoo Politico.

– Itä-Ukrainan sota on elävä helvetti, kuvailee jutun kirjoittanut toimittaja Christopher Miller näkemäänsä.

Venäjän kerrotaan pyyhkivän poltetun maan taktiikallaan kokonaisia kaupunkeja kartalta Donetskin ja Luhanskin alueilla. Kaupungit ovat pääosin tyhjentyneet asukkaista, yritysten ikkunat on laudoitettu, liikenne on olematonta ja julkiset aukiot ovat elottomia.

Kaikki asukkaat eivät kuitenkaan ole päässeet pakoon. He maksavat Politicon mukaan kovan hinnan.

Yksi taistelujen keskelle jäänyt on 92-vuotias Nina Tykhomirova. Hän on nähnyt toisen maailmansodan ja Neuvostoliiton kauden Ukrainassa. Nyt hän kertoo Politicolle kauhuista, joita on hän on todistanut Itä-Ukrainassa: maan tasalle pommitettuja asuinalueita, tulessa olevia koteja, vihanneskellareissaan piilossa olevia ihmisiä ja kaduilla lojuvia ruumiita.

– Minne olen menossa, Tykhomirova kysyy Politicon mukaan evakuointihetkellä ukrainalaisilta auttajiltaan.

– Ensin pois täältä, mummo. Olet turvassa, hänelle vastataan.

Venäjän 24. helmikuuta aloittaman hyökkäyssodan aikana on YK:n mukaan kuollut ainakin yli 4 000 siviiliä. Järjestön mukaan todellinen uhrimäärä on suurempi, koska kuolleita ei ole pystytty sota-alueilla laskemaan tarkasti.

Venäjä ei näytä välittävän siviiliuhreista. Kaupunkeja ja asuinalueita moukaroidaan armottomasti.

– Emme voi koskaan palata. Ei sinne jää meille mitään, kertoo alueelta miehensä ja kahden lapsensa kanssa pakeneva nainen.

– Ei, kaupunki on jo kuollut, naisen mies korjaa.

Nimettömänä jutussa esiintyvän perheen koti tuhoutui osittain toukokuun puolivälissä. He asuivat ennen evakuointia lähes kaksi viikkoa naapurinsa kellarissa, jossa oli vain vähän ruokaa ja vettä. Käymälää, sähköä ja kaasua kellarissa ei ollut.

Vastaavasta kertovat Politicolle muutkin asukkaat.

– Istuimme talossamme ja kaikki vain tärisi. Kääriin vauvani huopaan ja juoksin kellariin aina pommitusten alettua, kertoo Julia.

Ukrainan viranomaiset kehottivat huhtikuussa kaikkia siviilejä poistumaan Donbassin alueelta. Suurin osa pakeni. Osa jäi alueelle vaaraa vähätellen tai jääräpäisyyttään. Joidenkin kohdalla pakeneminen ei ollut mahdollista. Varsinkin iäkkäitä ihmisiä jäi taistelujen keskelle.

– Monilla ihmisillä, jotka ovat jääneet koteihinsa taistelujen lähestyessä, ei yksinkertaisesti ollut mahdollisuutta lähteä, sanoo Punaisen Ristin Ukraina-operaation johtaja Angelique Appeyroux.