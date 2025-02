”He eivät ajattele kuten me lännessä”

Tanskan tiedustelupalvelu FE:n mukaan Venäjä on valmis laajaan sotaan Euroopassa, jos Ukrainan sota loppuu ja Venäjä arvioi, että Yhdysvallat ei osallistu liittolaistensa eli Nato-maiden puolustamiseen. Itämeren alueella valmius sotaan tulisi arvion mukaan jo kahdessa vuodessa.

Sotilasasiantuntija, everstiluutnantti evp. Joakim Paasikiven mukaan Euroopan ja Naton pitää ottaa aiempaa enemmän vastuuta turvallisuudesta, jos Yhdysvallat hylkää nykyisen turvallisuusjärjestyksen eikä ole enää Euroopan ensisijainen turvallisuuden takaaja.

– Tämä muuttaa koko kansainvälisen järjestyksen, Paasikivi sanoo Svenska Dagbladetille.

Paasikivi varoittaa, että USA:n vetäytyminen jättäisi jälkeensä tyhjiön, jota muut valtiot yrittäisivät täyttää ja hyödyntää.

– Tämä tuo meidät vakavaan tilanteeseen, jossa Venäjällä on tukea muilta autoritaarisista valtioista, kuten Kiinasta, hän sanoo.

Lisäksi rauha tai tulitauko antaisivat Venäjälle tilaisuuden vahvistua.

– Heillä on suuri joukko taistelukokemusta omaavia sotilaita, ja heidän jälleenrakennuskyky on paljon nopeampi kuin lännellä. Lännen puolustusteollisuus toimii hitaammin, vaikka laatu onkin parempi. Venäjä puolestaan käyttää määrää kompensoidakseen laadun puutteita, mikä on osoittautunut menestyksekkääksi Ukrainassa, Paasikivi sanoo.

Itämeren alueen sota voisi Paasikiven mukaan olla yksi keino hajottaa ja jakaa Natoa, mutta hän ei tällä hetkellä pidä sitä kovin todennäköisenä.

– On myös tärkeää muistaa, että Nato on merkittävä toimija, ja Pohjoismaissa, Baltian maissa ja Puolassa on suuria kykyjä, jotka muodostavat vahvan puolustuksen Venäjää vastaan. Pohjoismaissa on myös vahvat ilmavoimat, joissa on 250 modernia lentokonetta, ja tämä kyky kasvaa sitä mukaa, kun saamme lisää moderneja malleja. Venäjä ei voisi toimia vapaasti kohtaamatta vastarintaa, hän arvioi.

– Suursotaa Euroopan mantereella, kuten toisen maailmansodan aikana nähtiin, on vaikea kuvitella. Historia on kuitenkin opettanut meille, että tällaiset tapahtumat alkavat joskus siitä, mikä vaikuttaa epätodennäköiseltä. Venäjä on osoittanut, että he eivät ajattele kuten me lännessä – ja siksi on vaarallista aliarvioida heidän halukkuuttaan ottaa riskejä.