Hbl: Ukraina myönsi suomalaisupseerille harvinaisen ansiomerkin

Ukrainan asevoimien komentaja Valerii Zaluzhnyi on myöntänyt harvinaisen ansiomerkin Puolustusvoimien logistiikkalaitoksella työskentelevälle upseerille, uutisoi Hufvudstadsbladet. Kyseessä on todellakin harvinaisesta kunnianosoituksesta, sillä lehden mukaan kyseistä ansiomerkkiä ei ole aikaisemmin myönnetty kenellekään suomalaiselle.

Hbl on haastattelut Ukrainan palkitsemaa suomalaisupseeria, joka esiintyy turvallisuussyistä nimettömänä. Upseeri kertoo olevansa ansiomerkistä otettu, mutta toteaa samalla sen olevan tunnustus kaikille Ukraina-avun kanssa työskenteleville logistiikkalaitoksen työntekijöille.

– Ukrainan tukeminen on suuri työ, ja se koskettaa monia, aina valtonjohdosta ruohonjuuritasolle. Logistiikka on kokonaisuus jossa kaikkien tasojen on toimittava hyvin, hän sanoo haastattelussa.

Upseeri kertoo yhteistyön ukrainalaisten kanssa sujuneen ongelmitta. Hän on vaikuttunut ukrainalaisten ”äärimmäisen hyvästä ongelmanratkaisukyvystä”.

Haastattelussa upseeri kommentoi tuntemuksiaan, kun Ukraina käyttää onnistuneesti myös Suomen toimittamia asejärjestelmiä rintamalla.

– Olen ylpeä siitä, että me kansakuntana olemme voineet tukea Ukrainaa sen eloonjäämiskamppailussa. Osan Ukrainaan toimitetuista asejärjestelmistä tunnistan mediasta.

– En voi kaiken inhimillisen kärsimyksen takia sanoa olevani iloinen, mutta olen kiitollinen siitä että voin tehdä tarkoituksenmukaista työtä, hän sanoo.