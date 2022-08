Hävittäjiä ja sotalaivoja liikkeellä kohti Taiwania

Taiwan ilmoittaa havainneensa useita kiinalaisia lentokoneita ja sota-aluksia Taiwaninsalmella.

Maan puolustusministeriön mukaan kyseessä on mahdollisesti simuloitu hyökkäys saarivaltiota vastaan. Ainakin osa lentokoneista ja aluksista on ylittänyt Kiinan ja Taiwanin erottavan mediaanilinjan.

Kiina ei ole ilmoittanut virallisesti lauantaina pidettävien laajamittaisten sotaharjoitusten tarkoitusta. Taiwanin asevoimat on nostanut valmiuttaan jännitteiden seurauksena.

– Asevoimat on julkaissut varoituksia, lähettänyt ilmaan hävittäjäkoneiden ja laivaston alusten partioita sekä ottanut käyttöön maalle sijoitettavia ohjusjärjestelmiä tilanteen vuoksi, Taiwanin puolustusministeriö tiedottaa CNN:n mukaan.

Kiinan kommunistipuolue pitää Taiwania kapinallismaakuntana ja on ilmoittanut yhdistävänsä sen emomaahan tarvittaessa voimakeinoin. Uusimmat jännitteet leimahtivat Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosin Taiwan-vierailun jälkeen.

Perjantaina 68 kiinalaista hävittäjää havaittiin Taiwaninsalmella. Niistä 49 jatkoi matkaansa Taiwanin ilmapuolustuksen tunnistusvyöhykkeelle. Kiinan ampumista 11 ballistisesta ohjuksesta osa lensi Taiwanin yli Japanin talousvesille.

LUE MYÖS:

Varoitus Taiwaninsalmen kriisistä – ”Kiina suunnitteli tämän hyvin” (VU 4.8.2022)

Multiple PLA craft were detected around Taiwan Strait, some have crossed the median line. Possible simulated attack against HVA. #ROCArmedForces have utilized alert broadcast, aircraft in CAP, patrolling naval vessels, and land-based missile systems in response to this situation.

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) August 6, 2022