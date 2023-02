Havainto T-90-panssarien hyökkäyksestä: Näin puolustaja voi toimia

Ukrainan asevoimissa palvellut sotilas nostaa esiin Twitter-ketjussaan tuoreen videon Itä-Ukrainan taisteluista.

Lennokin kuvaamalla videolla näkyy kaksi Venäjän T-90M-taistelupanssarivaunua Kuzemivkan ja Novoselivsken paikkakuntien välisellä alueella Luhanskissa.

Panssarivaunut ajavat toistuvasti eteenpäin, tulittavat Ukrainan joukkojen oletettuja puolustusasemia peltoaukean toisella puolella ja peruuttavat heti välttääkseen mahdollisten panssarintorjuntaohjusten osumat.

Yksi ammuksista räjähtää vain kymmenien metrien päässä vaunumiehistön tulittaessa alamäestä liian aikaisin. Vaunujen ja puolustusasemien välistä matkaa on vain noin 550 metriä.

Varainkeruuta Ukrainan 92. prikaatille tekevä ex-sotilas huomauttaa, että T-90M-panssarivaunun väitetään havaitsevan sitä kohtaan ammutut laserohjatut ohjukset. Näin ollen myös esimerkiksi Javelin-ohjusta käyttävä jalkaväkiryhmä paljastaisi nopeasti asemansa.

Sotilas huomauttaa tykin vakaajan olevan ilmeisesti epäkunnossa molemmista tankeista, sillä piiput heiluvat toistuvasti eteen ja taakse.

– Päähuomio on, että tätä taktiikkaa vastaan on vaikea toimia, jos olet NLAW- tai Javelin-ohjuksella varustettu jalkaväkimies, ex-sotilas sanoo.

Vastaavassa tilanteessa ukrainalaisjoukkojen tilanne olisi vahvempi, jos tukena olisi 155 millimetrin tykistöpatteri ja toimiva komentoyhteys. Tykistöpatterin kannalta riskinä olisi vastaisku esimerkiksi Venäjän Lancet-itsemurhalennokilla. Tykistötuli voisi karkottaa panssarivaunut kauemmas ennen mahdollisuutta tuhota tai vaurioittaa niitä.

Venäjän T-90M-vaunuja vastaan voitaisiin iskeä myös omilla panssarivaunuilla. Tämä olisi tehtävä edestäpäin, sillä kyseisen kohdan maasto on miinoitettu ex-sotilaan mukaan tiheästi sekä etelässä että pohjoisessa.

Venäjän oletettuja etenemissuuntia voidaan myös kaukomiinoittaa haupitsien ampumilla RAAM-ammuksilla. Ukrainan joukot toimivat lennokkivideon perusteella juuri näin, mikä johti yhden venäläisvaunun tuhoutumiseen.

The action is happening at the small pivot point between Novoselivske and Kuzemivka.

russian tankers went up and down the road to get into the line of sight of the supposed Ukrainian positions and moved back quickly before something like Javelin can lock on the tank. pic.twitter.com/gq74xK0kCI

